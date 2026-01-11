Βιάννος Ηρακλείου: Θρήνος για τον 27χρονο Στέλιο που έπεσε και σκοτώθηκε σε χαράδρα – «Αγαπούσε το κυνήγι, δεν ξέρω πώς παραπάτησε»

«Ο αδερφός μου αγαπούσε το κυνήγι και δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας» λέει στο newsit.gr ο αδερφός του 27χρονου Στέλιου. Βυθισμένη στη θλίψη και με κανέναν να μην μπορεί να πιστέψει ότι ένα νέο παιδί έχασε την ζωή του παραμένει η τοπική κοινωνία του Βιάννου Ηρακλείου.

Ο 27χρονος Στέλιος είχε βγει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί Βιάννου, μια περιοχή που γνώριζε καλά και επισκεπτόταν συχνά.

«Ο αδερφός μου αγαπούσε το κυνήγι πολύ και πήγαινε συχνά. Δεν ξέρω πως έγινε και παραπάτησε και δυστυχώς δεν είναι μαζί μας» είναι τα λόγια αδερφού του στο newsit.gr λίγο πριν την κηδεία του 27χρονου Στέλιου.

Ο άλλος αδερφός του άτυχου κυνηγού που βρισκόταν και μαζί του δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το άδικο τέλος του 27χρονου με την ανάρτησή του στα social media να ραγίζει καρδιές: «Και τώρα, αδερφέ μου, σιωπή. Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση. Δεν θα πω τίποτα, παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά».

Ο άτυχος 27χρονος βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του για κυνήγι όταν ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα. Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή εθελοντών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης του άτυχου νέου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Δυστυχώς ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε νεκρός στο ΕΚΑΒ. Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, τον αποχαιρετούν σήμερα το μεσημέρι στον στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου.