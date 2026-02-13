Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης με τις κλοπές – Η στιγμή της διάρρηξης και το αυτοκίνητο διαφυγής

Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την εγκληματική οργάνωση που στοχεύει σε κλοπές σπιτιών, αυτοκινήτων, επιχειρήσεων, και κοσμημάτων κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έρχονται στο φως, φανερώνοντας κάθε τους βήμα.

Τα βίντεο καταγράφουν τους δράστες της εγκληματικής οργάνωσης την στιγμή της κλοπής να σκαρφαλώνουν τον τοίχο σπιτιού και να κάνουν τη διάρρηξη. Μετά από λίγα λεπτά οι δράστες φαίνεται να βγαίνουν από το σπίτι και να μπαίνουν στο αμάξι διαφυγής που ήρθε να τους παραλάβει.

Νωρίτερα βίντεο ντοκουμέντο που είχε παρουσιάσει η ΕΡΤ έδειξε μία από τους δράστες να προσεγγίζει ηλικιωμένο έξω από το σπίτι του και του πιάνει την συζήτηση. Τη στιγμή που τον αγκαλιάζει, αφαιρεί από τον λαιμό του, με χειρουργικές κινήσεις, την αλυσίδα, μπαίνει στο αυτοκίνητο που την περιμένει ο συνεργός της και τρέπονται σε φυγή.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 12 Ρομά ενώ αναζητούνται ακόμη 3. Όλοι τους φέρεται πως προχωρούσαν σε κλοπές και διαρρήξεις, με την λεία τους να ανέρχεται σε 410.000 ευρώ. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί πάνω από 200 δικογραφίες ενώ κατηγορούνται για τουλάχιστον 63 κλοπές και διαρρήξεις και συμμετοχή και σύσταση σε εγκληματική οργάνωση.

Το κάθε μέλος της οργάνωσης είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης ενώ φέρεται πως κάποιοι ήταν ζευγάρια ή και συγγενείς. Τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 έκλεβαν σπίτια και αυτοκίνητα. Είναι άτομα ηλικίας από 21 έως και 65 χρόνων, τα οποία δήλωναν μηδενικά έσοδα και πολλά έξοδα μιας και λάτρευαν τα πανάκριβα αυτοκίνητα.

Σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούσαν, φαίνεται πως είχαν χωριστεί σε 3 υποομάδες, η κάθε μία με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη ώστε να εξιχνιαστούν όλες οι υποθέσεις και να συλληφθούν όλοι οι κατηγορούμενοι.