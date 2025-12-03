Ελλάδα

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση κι εγκατάλειψη 22χρονου οδηγού μηχανής από αυτοκίνητο στο Παλαιό Φάληρο

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός αφού χτυπήσει τη μηχανή συνεχίζει την πορεία του
Τροχαίο
Η στιγμή της παράσυρσης
Κλαούντιο Σούμπασι

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και την εγκατάλειψη ενός 22χρονου αναβάτη μηχανής στο Παλαιό Φάληρο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις πέντε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο 22χρονος οδηγός της μηχανής κινούνταν στην οδό Τερψιθέας, όταν ξαφνικά το άσπρο SUV πέρασε το στοπ στην οδό Σολωμού και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα.

Όπως θα δείτε κι εσείς στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε το αυτοκίνητο χτυπάει τη μηχανή. Ο 22χρονος πέφτει κάτω, ωστόσο ο οδηγός του SUV αντί να ακινητοποιήσει το όχημα του, συνεχίζει την πορεία του.

«Το περιστατικό έγινε 5:10. Το παιδί ερχόταν από την οδό Τερψιθέας και το αυτοκίνητο τον χτύπησε ενός κινούνταν στην οδό Σολωμου. Τον έριξε πάνω στο παρμπρίζ, τον έσυρε για λίγα μέτρα και μετά εξαφανίστηκε. Δεν ξέρουμε που πήγαινε. Τραυματίστηκε, έπεσε κάτω στο έδαφος και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr.


Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο. Εκεί αφού έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις στον 22χρονο στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Λίγες ώρες αργότερα ένα παρόμοιο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν μάλιστα τρακαρισμένο από τη δεξιά πλευρά εντοπίστηκε σε απόσταση 200 μέτρων.

Αυτοκίνητο τρακαρισμένο
Το αυτοκίνητο που βρέθηκε τρακαρισμένο

Αυτοκίνητο τρακαρισμένο

Αυτοκίνητο σε γερανό
Η στιγμή που το αυτοκίνητο φορτώνεται στον γερανό

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του οχήματος. Το όχημα παραλήφθηκε από γερανό και θα οδηγηθεί σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης από την ΕΛΑΣ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
83
75
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηλιούπολη: Γονείς καταγγέλλουν σύλλογο κολύμβησης ότι αρνείται να αποδεσμεύσει τα δελτία ανήλικων αθλητών
«Οι ενέργειες αυτές πλήττουν το παιδαγωγικό πνεύμα», λένε οι γονείς που καταγγέλλουν κολυμβητικό σύλλογο, ο οποίος αρνείται να αποδεσμεύσει ανήλικους αθλητές
Κολυμβητήριο
Ακραία κακοκαιρία με χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια προς τους αγρότες
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί τους αγρότες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα «χτυπήσουν» τι περιοχές όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα, εφιστώντας την προσοχή τους για την Πέμπτη και την Παρασκευή
Τρακτέρ
Το Exodos Travel αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύουμε!
Με βαθιά φιλοσοφία ότι το ταξίδι είναι εμπειρία και όχι προϊόν, το Exodos Travel έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αξιόπιστους και σύγχρονους συνεργάτες στον χώρο των επαγγελματικών και θεματικών ταξιδιών
Το Exodos Travel αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύουμε!
Newsit logo
Newsit logo