Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση κι εγκατάλειψη 22χρονου οδηγού μηχανής από αυτοκίνητο στο Παλαιό Φάληρο

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και την εγκατάλειψη ενός 22χρονου αναβάτη μηχανής στο Παλαιό Φάληρο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.



Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις πέντε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο 22χρονος οδηγός της μηχανής κινούνταν στην οδό Τερψιθέας, όταν ξαφνικά το άσπρο SUV πέρασε το στοπ στην οδό Σολωμού και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα.



Όπως θα δείτε κι εσείς στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε το αυτοκίνητο χτυπάει τη μηχανή. Ο 22χρονος πέφτει κάτω, ωστόσο ο οδηγός του SUV αντί να ακινητοποιήσει το όχημα του, συνεχίζει την πορεία του.

«Το περιστατικό έγινε 5:10. Το παιδί ερχόταν από την οδό Τερψιθέας και το αυτοκίνητο τον χτύπησε ενός κινούνταν στην οδό Σολωμου. Τον έριξε πάνω στο παρμπρίζ, τον έσυρε για λίγα μέτρα και μετά εξαφανίστηκε. Δεν ξέρουμε που πήγαινε. Τραυματίστηκε, έπεσε κάτω στο έδαφος και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε και μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο. Εκεί αφού έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις στον 22χρονο στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Λίγες ώρες αργότερα ένα παρόμοιο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν μάλιστα τρακαρισμένο από τη δεξιά πλευρά εντοπίστηκε σε απόσταση 200 μέτρων.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του οχήματος. Το όχημα παραλήφθηκε από γερανό και θα οδηγηθεί σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης από την ΕΛΑΣ.