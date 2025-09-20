Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025) στο κέντρο της Αθήνας μετά από πτώση δέντρου με συνέπεια δύο άνθρωποι να τραυματιστούν.

Το περιστατικό με την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι.

Δυο άνθρωποι που ήταν στο σημείο τραυματίστηκαν. Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί μια γυναίκα, ενώ σε καλύτερη κατάσταση φαίνεται πως είναι ένας άνδρας ο οποίος έχει εκδορές στην πλάτη.

Στο σημείο έχει σπεύσει και η Πυροσβεστική για να απομακρύνει από την περιοχή το δέντρο.

Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που έπεσε το δέντρο στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες της περιοχής, πριν από λίγες ημέρες είχε πέσει ένα «κούφιο» κλαδί από το συγκεκριμένο δέντρο, είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.

