Βιολάντα: «Είμαι συγκλονισμένος, δεν γνώριζα, τα παιδιά μου έπαιζαν εκεί» είπε στην απολογία του ο ιδιοκτήτης

Πλέον αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης (18.02.2026) η μαραθώνια η απολογία του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες στην πολύ ισχυρή έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου. Εν αναμονή της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα.

Επί σχεδόν πέντε ώρες απολογούνταν την Τετάρτη στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τον τραγικό θάνατο που βρήκαν οι πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας.

Πλέον αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

