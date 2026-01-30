Ελλάδα

Βιολάντα: Ερευνώνται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι – Νέα στοιχεία για την έκρηξη

Η διέλευση βαρέων οχημάτων το καλοκαίρι, πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις, ενδεχομένως να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη φονική διαρροή
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα / OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI

Τις αιτίες πίσω από την πολύμηνη διαρροή προπανίου που προκάλεσε τη μεγάλη τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα ερευνούν οι Αρχές και πλέον όλα δείχνουν πως το πρόβλημα ήταν στις σωληνώσεις της εταιρείας.

Τα πρώτα ευρήματα στα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Μάλιστα, εργαζόμενοι της εταιρείας Βιολάντα φαίνεται να ανέφεραν στον προϊστάμενό τους την οσμή αερίου και αυτός με τη σειρά του το μετέφερε στον υπεύθυνο παραγωγής, χωρίς να γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος χαρακτηρίζεται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, δήλωσε ότι είναι «εξωτερικός συνεργάτης με συμβουλευτικό ρόλο» και ότι «ποτέ δεν του αναφέρθηκε ζήτημα οσμής ή πιθανής διαρροής προπανίου». Οι πρώτες έρευνες εντόπισαν διαβρωμένους σωλήνες προπανίου, ενώ σημειώνεται πως στο σημείο δεν υπήρχαν αισθητήρες διαρροής αερίων. 

 

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα δεν αποκλείεται το πρόβλημα να προέκυψε το καλοκαίρι, καθώς τότε έγιναν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Κατά τον ίδιο ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Από την άλλη πληροφορίες αναφέρουν πως ο σπινθήρας που προκάλεσε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από αντλία πίεσης νερού που λειτουργούσε σε 24ωρη βάση, ενώ τη στιγμή της έκρηξης δεν υπήρχε βάνα για τη διακοπή της διαρροής, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Σημειώνεται πως σήμερα στις 11:30 θα γίνει η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης οι άδειες λειτουργίας, η αδειοδότηση δεξαμενών και η όδευση σωληνώσεων, με τα στοιχεία να συγκεντρώνονται για την προκαταρκτική εξέταση που εκτιμάται να ολοκληρωθεί σε περίπου τέσσερις μήνες.

Τα τρία κομβικά σημεία που οδηγήσαν στην τραγωδία της Βιολάντα: Οι «εξαφανισμένες» δεξαμενές προπανίου, οι «αόρατοι» σωλήνες και η μελέτη που έμεινε στα συρτάρια
Οι κανονισμοί ασφαλείας προβλέπουν είτε ο αγωγός να είναι «κρεμαστός», όπως λέγεται στη γλώσσα τους, δηλαδή πάνω από την επιφάνεια της γης βαμμένος σε κίτρινο χρώμα που υποδηλώνει ότι μεταφέρει υγραέριο
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα 17
