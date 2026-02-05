Βιολάντα: Φωτογραφία – ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

Νέα στοιχεία από την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (05.02.2026) με φωτογραφία – ντοκουμέντο από το σημείο. Υπενθυμίζεται ότι από τη φονική έκρηξη που προκλήθηκε από τη διαρροή προπανίου, πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Το ΕΡΤnews δημοσιεύει την Πέμπτη φωτογραφία – ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η τρομακτική έκρηξη, κοστίζοντας τη ζωή στις πέντε γυναίκες που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα στην μπισκοτο-βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μία ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μία αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Πραγματογνώμονες μετέβησαν ξανά την Πέμπτη στον χώρο του εργοστασίου, προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, αλλά και οι πραγματογνώμονες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο σημείο που προκάλεσε την έκρηξη. Οι έρευνες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί και νέα έκρηξη.

Παράλληλα, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.