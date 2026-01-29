«Βιολάντα»: Η «ωρολογιακή βόμβα» από τη διαρροή προπανίου και οι πληροφορίες για το αδήλωτο υπόγειο – Τα στοιχεία για την έκρηξη που έσπειρε τον θάνατο

Ένα εκρηκτικό μείγμα παραλείψεων, αστοχιών και πιθανής υποτίμησης του κινδύνου οδήγησε στην τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου διαρροή προπανίου προκάλεσε φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Σύμφωνα με ειδικούς, το προπάνιο διέφευγε από ρωγμή σε υπόγειο αγωγό, διανύοντας δεκάδες μέτρα και συσσωρεύτηκε σε κλειστό χώρο, ενώ είτε δεν λειτούργησαν είτε δεν ήταν σωστά τοποθετημένοι οι αισθητήρες διαρροής στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το εάν υπήρξε αδιαφορία που οδήγησε στο μοιραιο συμβάν.

Μαρτυρίες εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας αναφέρουν ότι προϋπήρχαν έντονες οσμές, οι οποίες αποδόθηκαν λανθασμένα σε αποχέτευση.

Στο «Live News» μίλησε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που κλήθηκε να δώσει και κατάθεση: «Έχω χτυπήσει. Είναι εσωτερικά τα χτυπήματα. Απλώς είναι το ψυχολογικό το όλο κομμάτι. Ήμασταν όλοι μέσα. Ήμασταν όλοι εν ώρα εργασίας. Κανένας δεν ήταν σε διάλειμμα, από αυτά που ακούγονται».

Ο ίδιος συνέχισε: «Άρχισα να εργάζομαι στις 2 Δεκεμβρίου. Περίπου μέσα Δεκεμβρίου θυμάμαι ότι είχαν έρθει σε εμένα αρκετοί εργαζόμενοι και μου ανέφεραν ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά. Αμέσως ενημέρωσα προφορικά τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και του είπα συγκεκριμένα “υπάρχει μία μυρωδιά από αέριο”. Δεν μου έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. Μου είπε “θα το κοιτάξουμε” Εκείνο το βράδυ εργαζόμουν. Κατάφερα να βγω ζωντανός, γιατί εκείνη την στιγμή είχα φύγει από την παραγωγή που πέφτουν οι μαρμελάδες στα μπισκότα και κατευθυνόμουν προς το κυλικείο. Οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα, ήταν σε απόσταση λίγων μέτρων από εμένα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε υπόγειο. Ήξερα ότι υπάρχουν οι δεξαμενές έξω από το κτίριο και τίποτα παραπάνω».

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι υπήρχε αδήλωτο υπόγειο, προηγούμενες καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας και ελλείψεις σε ελέγχους.

Σε αυτό το κλίμα, αναζητείται τι ήταν αυτό που έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο στην τραγωδία. Φταίει η ασφαλτόστρωση; Οι σωληνώσεις; Η αστοχία υλικού; Οι αισθητήρες; Το σημείο που ήταν οι αισθητήρες;

«Η πρόσφατη ασφαλτόστρωση πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε τους τρόπους που έγινε γιατί μπορεί να είναι μία από τις αιτίες, να είχαμε την διάρρηξη στην σωλήνωση», ανέφερε ο Χημικός, Καθηγητής Ανάλυσης & Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, αντιστράτηγος εα Πυροσβεστικού Σώματος, Δρ Μιχάλης Χάλαρης.

«Όλα αυτά τα δομικά στοιχεία εμποτίστηκαν, ήταν η διαδρομή που οι σωληνώσεις οδηγούσαν στον χώρο του εργοστασίου. Υπόγεια 80-90 πόντους περνούσαν αυτοί οι σωλήνες», δήλωσε ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Π/Σ, Κώστας Τσίγκας.

«Ήταν τόσο χαμηλή η ρωγμή που είχε γίνει στον σωλήνα που προφανώς είναι από αστοχία υλικού και το δυσάρεστο σε αυτή την τραγική υπόθεση είναι ότι βρέθηκε δίοδος διαφυγής του προπανίου, να διανύσει διάστημα 25-30 μέτρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει το Πυροσβεστικό Σώμα και να οδηγηθεί και μέσα σε κλειστό χώρο, μέσα στον υπόγειο χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης», σημείωσε ο κ. Χάλαρης.

Το προπάνιο, αέριο με γνωστούς τους κινδύνους που αποθηκεύεται υγροποιημένο αλλά χρησιμοποιείται ως αέριο, μπορεί να σκοτώσει από έκρηξη και η διαρροή του μπορεί να φέρει τον όλεθρο για αυτό και του βάζουν χημικά, για να μυρίζει, καθώς είναι άοσμο.

«Αν ήταν σε λειτουργία (σ.σ. οι αισθητήρες), αν ήταν οι κατάλληλοι, αν ήταν σωστά τοποθετημένοι και σωστά ρυθμισμένοι, δεν θα έπρεπε να γίνει η έκρηξη», υπογράμμισε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, Γιώργος Περιβολιώτης.

«Φαίνεται ότι έχουμε μικρής οπής διαρροή από τον αγωγό που συνέδεε την δεξαμενή εξωτερικού χώρου, προπανίου με την κεντρική εγκατάσταση του κτηρίου και αυτό είναι η πρώτη απάντηση στο γιατί δεν δούλεψαν οι ανακουφιστικές βαλβίδες των δεξαμενών να εντοπίσουν αυτή την πτώση πίεσης», σχολίασε ο κ. Μιχάλης Χάλαρης.

Το αδήλωτο υπόγειο

Αίσθηση έχει προκαλέσει η πληροφορία πως το υπόγειο του εργοστασίου ήταν αδήλωτο, ενώ είχαν γίνει και καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας:

24 Ιουλίου 2025: Συνθήκες θερμικής καταπόνησης εν μέσω καύσωνα.

27 Νοεμβρίου 2025: Ζήτημα εξοπλισμού. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις που σχετίζονταν με έλλειψη σήμανσης CE σε μηχάνημα και πρόβλημα σε διάδρομο μηχανήματος.

Το εργοστάσιο είχε και τουλάχιστον μία ανάκληση προϊόντος από τον ΕΦΕΤ.

Την ίδια ώρα, προβληματίζει και η αποκάλυψη πως σε όλη τη χώρα υπάρχουν μόλις 233 επιθεωρητές εργασίας. Στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, με πάνω από 12.000 επιχειρήσεις, υπάρχουν μόλις 4 επιθεωρητές.

Οι ειδικοί τονίζουν πως το προπάνιο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και πως, αν τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν σωστά, η έκρηξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτική έρευνα, με τις ευθύνες να αναζητούνται σε τεχνικές αστοχίες, ελλιπή μέτρα ασφαλείας και πιθανή αμέλεια.