Βιολάντα: «Οι 5 συναδέλφισσές μας ήταν 50 μέτρα μακριά μας» λέει διασωθείσα εργάτρια – «Πεταχτήκαμε κάτω από την έκρηξη»

Εικόνες καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα»
Εικόνες καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μπισκότων «Βιολάντα» / REUTERS / Φωτογραφία Thanos Floulis

Συγκλονίζει η περιγραφή της Γωγώς Σκρέτα, μίας από τις εργάτριες που διασώθηκαν από την έκρηξη που άφησε πίσω της τις 5 νεκρές γυναίκες στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. «Οι 5 συναδέλφισσές μας ήταν 50, 60 μέτρα μακριά μας,  – εμείς ήμασταν στη σοκολάτα», λέει, μεταξύ άλλων, για τις τραγικές στιγμές της μοιραίας νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο.

«Εκείνη τη βραδιά δεν υπήρχε κάποια μυρωδιά, δεν θέλω να απαντήσω αν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες», συνεχίζει η Γωγώ Σκρέτα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου στην εκπομπή της Τρίτης (27.01.2026) στο Live News για την έκρηξη με τις 5 νεκρές εργάτριες της βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

 

