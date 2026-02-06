Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής – Ο σωλήνας προπανίου είχε φθορά σε τρία σημεία

Η έρευνα της πυροσβεστικής, στο σημείο όπου έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής μπισκότων της Βιολάντα, έφτασε πριν λίγο σήμερα (6/2/2026) στο τέλος της.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών, και ομάδας του Γενικού Χημείου του Κράτους κάνουν έρευνα στο σημείο από το οποίο προκλήθηκε η έκρηξη και διαπίστωσαν ότι σε τρία σημεία η σωλήνωση του προπανίου παρουσίαζε διάτρηση και διάβρωση.

Η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής συνέλεξε τα τρία αυτά σημεία όπου παρουσιάστηκε η διαρροή ενώ παράλληλα, το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους συνέλεξε δείγματα εδάφους όπου παρουσιάζονται συγκεντρώσεις προπανίου.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπουν στη δικογραφία και θα σχηματιστεί το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη και η φωτιά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πριν από περίπου 10 μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2026 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 γυναικών.

Ο δικηγόρος των οικογενειών καταγγέλλει πώς η σωλήνωση η οποία ευθύνεται για την έκρηξη ήταν μία απλή σωλήνα χάλυβα χωρίς αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, ενώ μάλιστα υποστηρίζει πως σύμφωνα με στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτή η σωλήνα τοποθετήθηκε στο σημείο το 2019.

Εκείνος ζητά να ερευνηθούν όλες οι άδειες που αφορούν τη λειτουργία και την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου.

Μάλιστα ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας τονίζει πως θα πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη για τα θύματα αυτής της τραγωδίας