Βιολάντα: Το ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου, οι συλλήψεις στελεχών του εργοστασίου και η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Η διαρροή προπανίου ήταν τελικά αυτή που προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών της νυχτερινής βάρδιας τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026), ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας της βιομηχανίας μπισκότων τη μοιραία νύχτα, συνελήφθησαν.

Την ίδια ώρα, σε ρεπορτάζ του ΕΡΤnews παρουσιάζεται το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή προπανίου, η οποία τελικώς προκάλεσε την φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στη μονάδα παραγωγής.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα, προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αξιωματικοί της (ΔΑΕΕ), συνέλαβαν χθες τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για «πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη», καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση και βρίσκονταν ένα επίπεδο κάτω από το σημείο που δούλευαν οι 5 άτυχες γυναίκες.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας κρατούνται και θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων την Τετάρτη (28.01.2026).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Για τις εξελίξεις αναμένονται ανακοινώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Στο μεταξύ, διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών της εταιρείας, παρέχει η βιομηχανία με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Τρίτης.

Στην ανακοίνωσή της η «Βιολάντα» διευκρινίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας εντάσσεται στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.

«Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση».

«Μύριζε έναν μήνα»

Την ίδια στιγμή, αίσθηση συνεχίζουν να προκαλούν οι αναφορές που έκαναν κάποιοι εργαζόμενοι ότι είχαν αντιληφθεί οσμή αερίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους.

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στον χώρο του εργοστασίου.

Επιπλέον, κάποιες άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για νερά στο υπόγειο.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη άρχισαν οι πρώτες καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου, που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.

Στο μεταξύ, ειδικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ συλλέγουν, συνεχώς, κρίσιμα στοιχεία από τον χώρο της τραγωδίας. Στόχος, είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών και των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αντιληπτή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν τρομακτικό ήχο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, η έκρηξη να προκλήθηκε από σπινθήρα σε διακόπτη ή μηχάνημα, ακόμη και χωρίς εμφανή διαρροή, με υπερθέρμανση σωληνώσεων κάτω από τον φούρνο.

Οι 5 νεκρές εργάτριες, τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 π.μ. της 26ης Ιανουαρίου και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου «Βιολάντα». Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του εργοστασίου στην εθνική Τρικάλων – Καρδίτσας.

Οι τέσσερις νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη ενώ η πέμπτη εντοπίστηκε στον πάνω όροφο.

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη «Βιολάντα». Εκεί που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα. Έως το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, αλλά στην πορεία χρειάστηκε να εργαστεί στη «Βιολάντα» για καλύτερα…

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία. Δούλεψε σκληρά στην ξενιτιά και μετρούσε τις ημέρες για τη σύνταξη.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπουνόβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, μία γυναίκα – στήριγμα για την οικογένειά της.