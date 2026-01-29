Βιολάντα: «Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ότι χάθηκε η μητέρα τους» – Μαρτυρίες ψυχολόγων για τις οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα σπίτια των 5 γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη που έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Τα Τρίκαλα θρηνούν τον χαμό των εργαζομένων, ενώ ψυχολόγοι, ψυχίατροι και το προσωπικό του νοσοκομείου της περιοχής, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα safe place για τα παράπλευρα θύματα της τραγωδίας: τα παιδιά και τους συγγενείς των θυμάτων.

Υπό τον συντονισμό της διοικήτριας του νοσοκομείου, Δρ. Αγλαΐας Ρογγανάκη, και σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) έχει στηθεί ένας μηχανισμός υποστήριξης που εκτείνεται από τον χώρο του εργοστασίου και τις κλίνες των τραυματιών – εργαζομένων της Βιολάντα, μέχρι τα σχολεία των παιδιών που έμειναν χωρίς μητέρα. Η Γεωργία Γκοβίνα, Ψυχολόγος M.Sc. του Γ.Ν. Τρικάλων, περιγράφει στο iatropedia.gr το πλαίσιο της παρέμβασης μετά την σοκαριστική έκρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τις πρώτες ώρες του συμβάντος, κληθήκαμε από τη διοίκηση να συνδράμουμε ως επιτελείο ψυχολόγων. Στο νοσοκομείο έχουμε διαμορφώσει έναν ειδικό χώρο για τα ανήλικα παιδιά των θυμάτων, όπου με τη συνδρομή παιδοψυχολόγων παρέχεται η απαραίτητη στήριξη. Είμαστε όλοι σε εγρήγορση, σε μια διαρκή εφημερία, καθώς το διάστημα μέχρι τις κηδείες αλλά και μετά από αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τους συγγενείς», λέει.

Μαρτυρίες από την «πρώτη γραμμή»

Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί είναι γεμάτη από σπαρακτικές σκηνές. Ένας από τους ψυχολόγους που βρέθηκαν στο πεδίο, διατηρώντας την ανωνυμία του, μεταφέρει στο iatropedia.gr το κλίμα της οδύνης:

«Υπάρχουν παιδιά, πολύ μικρά, τριών και έξι ετών, που ακόμη δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά, ενώ οι οικογένειές τους παλεύουν με το θηριώδες ερώτημα του “πώς” και του “πότε” θα τους ανακοινώσουν την απώλεια της μητέρας τους. Είναι μια κατάσταση “παγωμένου σοκ”. Ο πατέρας των παιδιών αυτών, σε κατάσταση ακραίου πόνου και έντασης, συχνά δεν είναι ακόμα σε θέση ούτε καν να μιλήσει σε ειδικό. Εμείς βρισκόμαστε διακριτικά στο πλευρό του και τον περιμένουμε όταν θα είναι έτοιμος να μας δεχθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ειδικός πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος πόνος έπεται …. Όταν οι συγγενείς θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν την απουσία των δικών τους που χάθηκαν στις φλόγες.

Ο ίδιος περιγράφει τη συγκλονιστική περίπτωση μιας μητέρας που δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο με την κόρη της, που κάηκε:

«Φανταστείτε μια γυναίκα που πηγαίνει για την πρωινή της βάρδια και βλέπει τον δρόμο κλειστό από την αστυνομία. Όταν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, τρέχει με τα πόδια προς τις φλόγες, ξέροντας ότι η κόρη της ήταν μέσα. Η κόρη -που είχε την βραδινή βάρδια- χάθηκε, ενώ η ίδια ζει επειδή είχε την πρωινή. Είναι σκηνές αρχαίας τραγωδίας που ξεπερνούν την ανθρώπινη αντοχή», λέει.

Σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση των συγγενών, ο ειδικός σημειώνει:

«Είδαμε κοπέλες 18 ετών που είναι κυριολεκτικά “χαμένες”. Βρίσκονται στο στάδιο της άρνησης. Το επόμενο διάστημα θα είναι το πλέον κρίσιμο, όταν η απουσία των αγαπημένων προσώπων θα αρχίσει να γίνεται αισθητή στην καθημερινή ρουτίνα. Εκεί αναμένεται η κλιμάκωση του θυμού και της θλίψης, και γι’ αυτό έχουμε ζητήσει από το οικείο περιβάλλον να υπάρχει διαρκής επίβλεψη και προστασία αυτών των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών», λέει.

Η ψυχολογική συνδρομή από το προσωπικό του νοσοκομείου Τρικάλων

Το δίκτυο υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας είναι πολυεπίπεδο και περιλαμβάνει:

Κλιμάκια στο εργοστάσιο: Ψυχολόγοι από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα βρίσκονται καθημερινά στον χώρο της «Βιολάντα» για τη στήριξη των εργαζομένων που βίωσαν το σοκ της έκρηξης.

Ψυχολόγοι από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα βρίσκονται καθημερινά στον χώρο της «Βιολάντα» για τη στήριξη των εργαζομένων που βίωσαν το σοκ της έκρηξης. Υποστήριξη στο νοσοκομείο: Παρακολούθηση των τραυματιών που νοσηλεύονται και των συγγενών όσο αναζητούσαν πληροφορίες για τους αγνοούμενους.

Παρακολούθηση των τραυματιών που νοσηλεύονται και των συγγενών όσο αναζητούσαν πληροφορίες για τους αγνοούμενους. Παιδοψυχιατρική μέριμνα: Δύο παιδοψυχολόγοι έχουν αναλάβει το βαρύ έργο της διαχείρισης των 6 ή 7 ανήλικων παιδιών που έχασαν τις μητέρες τους.

Στο έργο συμμετέχουν οι δύο μόνιμοι ψυχολόγοι του Γ.Ν. Τρικάλων, ένας ψυχίατρος, καθώς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας και το Νοσοκομείο Καρδίτσας.

«Η ανταπόκρισή μας δεν περιορίστηκε μόνο στους τραυματίες, αλλά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το δίκτυο των ανθρώπων που επλήγησαν», εξηγεί η ψυχολόγος κα. Γκοβίνα και προσθέτει:

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας και τους πέντε ψυχολόγους που διαθέτει, ενώ υπήρξε άμεση συνδρομή και από το Νοσοκομείο της Καρδίτσας. Στόχος μας είναι η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης φροντίδας και η διατήρηση μιας συνεχούς επιφυλακής (stand-by), ώστε κάθε συγγενής ή εργαζόμενος να γνωρίζει ότι υπάρχει μια δομή υποστήριξης έτοιμη να παρέμβει σε οποιοδήποτε στάδιο της κρίσης», καταλήγει η ειδικός.