Βλάβη στο Flying Dolphin XIX από Αίγινα προς Πειραιά – Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

Με μειωμένη ταχύτητα φτάνει στον Πειραιά από την Αίγινα το Flying Dolphin XIX καθώς υπήρξε εμπλοκή αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης.

Το Flying Dolphin XIX εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια προς τον Πειραιά με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο δεν ζήτησε συνδρομή για την παροχή βοήθειας όμως στο σημείο έχει σπεύσει ένα πλωτό του Λιμενικού.

Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός, ενώ το πλοίο έφτασε λίγο μετά τις 22.30 στο λιμάνι του Πειραιά.