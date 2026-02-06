Ελλάδα

Βοιωτία: Να επιστρέψει τα χρήματα προσπαθεί η 62χρονη που είχε θάψει τη μητέρα της σε αποθήκη για να παίρνει τη σύνταξή της

Σε βάρος της 62χρονης διευθύντριας σε ΚΕΠ στην Βοιωτία έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
Βασίλης Σακουλέβας

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για την 62χρονη υπάλληλο των ΚΕΠ την Βοιωτία που είχε θάψει την μητέρα της σε αποθήκη προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει την σύνταξη της αλλά και επιδόματα.  

Η 62χρονη διευθύντρια σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη Βοιωτία απέκρυψε από τις αρχές τον θάνατο της 91χρονης μητέρας της. Έτσι για χρόνια εισέπραττε περίπου 1.400 ευρώ τον μήνα από σύνταξη γήρατος, επικουρικό και επίδομα αναπηρίας που δικαιούνταν η μητέρα της. Μετά την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν γείτονες και συγγενείς αναζήτησαν την ηλικιωμένη, καθώς κανείς δεν την είχε δει για χρόνια, ενώ η 62χρονη ισχυριζόταν πως η μητέρα της «βρισκόταν σε δομή φροντίδας».  Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη της, παρουσίασε στις αρχές μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως τη μητέρα της. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί και πλέον είναι αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες.

Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα όπως αναφέρει στο newsit.gr o δικηγόρος της. «Απολογήθηκε στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Πράγματι αντιμετωπίζει μία κακουργηματική και τρεις πλημμεληματικές κατηγορίες. Αφέθηκε ελεύθερη και τώρα περιμένουμε την εξέλιξη, πότε θα οριστεί η δικάσιμος. Η απολογία έγινε πριν από τις γιορτές. Το κακούργημα είναι η θανατηφόρα έκθεση. Τα τρία πλημμελήματα είναι ο ενταφιασμός νεκρού χωρίς άδεια της αρχής, η απάτη κατ’ εξακολούθηση και η υφαρπαγή και χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση. Σιγά σιγά συγκεντρώνει χρήματα και φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα μπορεί να δώσει ένα ποσό», λέει ο συνήγορος της 62χρονης Νίκος Γεωργούσης.

Η δημόσιος υπάλληλος είναι σε διαθεσιμότητα, ενώ προσπαθεί να ξανά πατήσει στα πόδια της μετά από αυτή την υπόθεση που σόκαρε την τοπική κοινωνία. Να θυμίσουμε ότι η 62χρονη είχε αναφέρει ότι κάποια χρέη που είχε την οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Καθημερινή είναι και η επαφή που έχει η 62χρονη με τον γιο της, ο οποίος απουσίαζε από την περιοχή λόγω σπουδών. Όπως έχει δηλώσει είχε πολύ καιρό να δει την γιαγιά και γι’ αυτό δεν γνώριζε τίποτα για όσα διέπραξε η μητέρα του.

