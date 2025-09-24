Βοιωτία: Το σπίτι των 300.000 ευρώ και οι ψεύτικες συνταγογραφήσεις της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της – «Είναι πανέξυπνη και θεατρίνα»

Νέες αποκαλύψεις για το θρίλερ της Βοιωτίας, όπου μία 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ έθαψε τη νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, για να εισπράττει την σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της ηλικιωμένης.

Η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ υποστήριξε πως έθαψε στον λάκκο τη μητέρα της, τον Αύγουστο του 2023 στο σπίτι τους στο κλειδί Βοιωτίας. Δεν υπάρχει όμως καμία απόδειξη, και ο γιος της μάλιστα, ανέφερε πως είχε να δει τη γιαγιά του, από το 2021.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή Live News, ο δεύτερος σύζυγος της 62χρονης, και πατέρας του 28χρονου γιου της, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε επαφή με την πρώην σύζυγό του εδώ και 16 χρόνια. Μάλιστα ο ίδιος, αποκάλυψε ότι η 62χρονη είχε οικειοποιηθεί το σπίτι που αγόρασαν στην Αλεξανδρούπολη με λεφτά του συζύγου της, ύψους 300.000 ευρώ.

«Μετά τον χωρισμό έφυγα και κατέβηκα στην [περιοχή] και είμαι εγκαταστημένος και δεν έχω καμία επαφή. Ο τρόπος που έγινε το διαζύγιο ήταν πολεμικός. Με τον γιο μου είχα άριστες σχέσεις αλλά ποτέ δεν μιλάγαμε για το τι έκανε η μαμά, η γιαγιά ή οτιδήποτε άλλο, προς αποφυγής εντάσεων. Δεν ήθελα κι εγώ να έχω επαφή, να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν το παιδί στη μέση και εγώ δεν θα έπαιζα αυτό το παιχνίδι.

Ξέρω ότι ο γιος μου δεν πήγαινε σπίτι της από τις αρχές του 2021. Είχα κι εγώ απορίες, ρώτησα μία – δύο φορές και απαντούσε: «Δεν είναι κατάσταση. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο η μάνα του. Τα έκοψα εγώ, αλλά το θέμα είναι να τον στηρίζεις. Είχε σχεδόν τελειώσει, ξεκίνησε να εργάζεται και ήταν αυτεξούσιος. Από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τον δρόμο του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 62χρονη έχει τελειώσει νομική, είχε ένα δικηγορικό γραφείο για μικρό διάστημα, τότε εγώ ούτε που την είχα γνωρίσει. Στην Θήβα το έκλεισε γιατί δεν πήγαινε καλά. Μετά έδωσε εξετάσεις του δημοσίου με το πτυχίο της νομικής και πέρασε. Είχε εξαιρετικά ψηλό IQ, μην το ψάχνετε. Αν το χρησιμοποιεί και για κακό είναι άλλη ιστορία που δεν θα συζητήσουμε», είπε αρχικά ο πρώην σύζυγος.

«Φιλάσθενη, σοβαρά προβλήματα. Πριν ακόμη γνωρίσω την 62χρονη, η κυρία Φρόσω είχε χάσει το ένα μάτι. Δεν έβλεπε καθόλου. Έκανε αποκόλληση, απέτυχε η επέμβαση και από το άλλο έβλεπε ελάχιστα. Ήταν και υπέρβαρη, είχε σάκχαρο και τέτοια προβλήματα σοβαρά. Έπαιρνε χάπια, δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο είχε», τόνισε στη συνέχεια ο πρώην σύζυγος της 62χρονης.

Οι συνταγογραφήσεις

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το Live News, η 62χρονη έγραφε φάρμακα στο ΑΜΚΑ της νεκρής μητέρας της έως τον Ιούλιο του 2025. Μόνο στις 3 Ιουλίου έγιναν 14 συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για φάρμακα αντιθρομβωτικά, διουρητικά, χάπια για την καρδιά αλλά και το σάκχαρο.

Συγκεκριμένα:

Δεκέμβριος 2017

Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

Δεν εκτελούνται

Μάιος 2019

Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

Δεν εκτελούνται

Αύγουστος 2019

Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

Δεν εκτελούνται

Φεβρουάριος 2020

Συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος

Δεν εκτελούνται

Δεκέμβριος 2020

Συνταγογραφούνται εξετάσεις ούρων

Εκτελέστηκε Ιανουάριο 2021

«Το σπίτι των 300.000€ το οποίο οικειοποιήθηκε»

Σε ηλικία περίπου 35 ετών, μετακόμισε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον δεύτερο σύζυγο της και εργάστηκε εκεί ως υπάλληλος του δήμου. Εκεί πήραν ένα σπίτι που κόστισε στον πρώην σύζυγό της 300.000 ευρώ. Το σπίτι ήταν εξ’ ολοκλήρου στο όνομα της 62χρονης, με αποτέλεσμα μετά τον χωρισμό εκείνη να πάρει δάνειο, να μην το αποπληρώσει και να υποθηκεύσει το σπίτι.

Τελικά, το σπίτι βγήκε σε πλειστηριασμό και η 62χρονη έμεινε με τα λεφτά του δανείου στην κατοχή της. Μέσα σε όλα, ο πρώην σύζυγός της που είχε επενδύσει σε εκείνο το σπίτι, είδε την περιουσία του να χάνεται πλήρως.

«Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλο αυτό που έγινε εκεί και γράφτηκε στο όνομα με δικά μου χρήματα και έγινε αυτή η επένδυση και γράφτηκε στο όνομά της (της 62χρονης), γιατί φοβόμασταν ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορούμε να πάρουμε δάνειο.

Δεν έγινε κάτι τέτοιο κι όταν χωρίσαμε, επειδή ήταν στο όνομά της, πήγε και πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα, δεν το εξόφλησε ποτέ και προφανώς το σπίτι βγήκε στον πλειστηριασμό. Εγώ είχα αποχωρήσει εντελώς, δεν ήθελα να ακούω κανέναν.

Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τέλειωσε και η ιστορία των οικονομικών με μια ζημιά της τάξεως 300.000€ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχισε στην Αλεξανδρούπολη. Ό,τι ήταν να γίνει η ζημιά, έγινε. Είναι και το οικονομικό σε όλη την υπόθεση.

Ένα σπίτι 300.000€ το οποίο οικειοποιήθηκε και μέχρι να κάνω εγώ αγωγή για να διεκδικήσω την ιδιοκτησία του σπιτιού, πήγε και πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε, τέλειωσε».

«Είναι ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη»

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος της καθώς για πρώτη φορά παντρεύτηκε στα 16 της. Παράλληλα με τον έγγαμο βίο, σπούδασε Nομική. Στην συνέχεια άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο στη Θήβα ωστόσο αναγκάστηκε λίγο αργότερα να το κλείσει.

«Η ….. είναι μια χαρά, πανέξυπνη! Πρώην δικηγόρος ήταν, είχε γραφείο στη Θήβα. Όλα απ’ έξω τα ήξερε. Ναι σιγά που είχε χάσει τα λογικά της. Αυτό θα ισχυριστεί για να πέσει στα “μαλακά” στο τέλος. Σε τύλιγε σε μία κόλλα χαρτί. Ψεύτρα, θεατρίνα και πανέξυπνη», τόνισε συγγενής της 62χρονης.

Μετά το διαζύγιο, επέστρεψε στη γενέτειρα της μαζί με τον τότε ανήλικο γιο της. Από το 2010 εργαζόταν στα ΚΕΠ Οινοφύτων με την ίδια να παίρνει προαγωγές, να γίνεται προϊσταμένη της υπηρεσίας παρά το γεγονός πως υπήρχαν καταγγελίες πως δεν ήταν εντάξει στα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Φέτος στις αρχές του έτους με απόφαση Δημάρχου έγινε η μετάθεση της στο ΚΕΠ Δηλεσίου, με την 62χρονη να γίνεται και πάλι θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο.

Η ίδια υποστήριξε πως τα 1700€ που εισέπραττε μηνιαίως δεν έφταναν λόγω συσσωρευμένων χρεών. Βέβαια όπως παραδέχτηκε εκ των υστέρων λάμβανε παρανόμως για τουλάχιστον δύο χρόνια τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της νεκρής μητέρας της.

Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε στο Live News πως ο γιος της 62χρονης αναμένεται να κληθεί για δεύτερη κατάθεση.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι Αρχές θέλουν να ερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους επί 5 χρόνια δεν είχε διαπιστώσει πως η γιαγιά του είναι νεκρή και γιατί δεν είχε επισκεφτεί το σπίτι της ενώ συνέχιζε να λαμβάνει χρήματα εκ μέρους της.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως ο εισαγγελέας και ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας της Τανάγρας πήγαν στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της για αυτοψία. Από εκεί πήραν δείγμα από το χώμα ώστε να διαπιστωθεί ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης γυναίκας.