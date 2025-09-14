Βόλος: Άντρας πέταξε σφυρί στην πρώην του μετά από καβγά – Γείτονες απέτρεψαν τα χειρότερα

Ακόμα ένα εξωφρενικό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί, Κυριακή (14/9/2025), επί της οδού Επιγόνων στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, ανάμεσα σε πρώην ζευγάρι όταν ο άντρας πέταξε ένα σφυρί προς το μέρος της γυναίκας, χωρίς ευτυχώς να την πετύχει. Στη συνέχεια την πλησίασε και την χτύπησε.

Το ζευγάρι από τον Βόλο εδώ και έναν χρόνο βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με καυγάδες, φωνές και ασφαλιστικά μέτρα. Ο πρώην σύζυγος κατηγορούσε τη γυναίκα ότι τον απάτησε, γεγονός που είχε πυροδοτήσει τις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η γυναίκα εμφανίστηκε ξανά στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά τα περιοριστικά μέτρα που είχε βάλει αυτός εναντίον της. Οι δύο άρχισαν να λογομαχούν έντονα και να βρίζονται, Κάποια στιγμή, ο άνδρας βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και το πέταξε προς το μέρος της, χωρίς να την πετύχει. Στη συνέχεια όμως την πλησίασε και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Άνθρωποι που είδαν και άκουσαν το περιστατικό έσπευσαν να παρέμβουν, ακινητοποιώντας τον άνδρα και καλώντας την αστυνομία. Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου, καθώς η γειτονιά καταγγέλλει πως παρόμοιες εντάσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν, με επανειλημμένες κλήσεις στην αστυνομία. Είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ο άντρας τη επιτέθηκε.