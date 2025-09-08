Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγο επειδή δεν του άνοιξε το καπάκι του σαμπουάν

Ένα πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο. Αφορμή ένα σαμπουάν, το καπάκι του οποίου η 46χρονη δεν άνοιξε πριν το δώσει στον 43χρονο σύζυγό της όπως της ζήτησε…

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στις 8 χθες (07.09.2025) το βράδυ στο σπίτι του ζευγαριού, στον Βόλο. Το ζευγάρι είχε μόλις επιστρέψει από μία απογευματινή βόλτα και ο 43χρονος θέλησε να καθαρίσει τον σκύλο τους που βρισκόταν στην αυλή.

Σύμφωνα με τα gegonota.news, ο άνδρας ζήτησε από τη γυναίκα να φέρει το σαμπουάν του σκύλου και εκείνη έκανε το…«τραγικό λάθος», να του το δώσει χωρίς πρώτα να έχει ανοίξει το καπάκι. Το αποτέλεσμα ήταν, ο σύζυγός της να ξεσπάσει σε φωνές και χυδαίες βρισιές.

Μην αντέχοντας άλλο να ακούει τον σύζυγό της να τη βρίζει, έφυγε από την αυλή και κάθισε στο σαλόνι, μαζί με την ανήλικη κόρη της. Ο 43χρονος την ακολούθησε και συνέχισε να βρίζει. Το ανήλικο κοριτσάκι άρχισε να τρέμει από τον φόβο του και η μητέρα του, τρομοκρατημένη, αποφάσισε να πάρει το παιδί της και να φύγουν από το σπίτι.

Εκείνη την στιγμή, αντιλαμβανόμενος τι είχε στο νου της η σύζυγος του, την απείλησε πως αν τον αφήσει θα την σκοτώσει, κάνοντας μάλιστα την χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο κατά μήκος του λαιμού του!

Λίγες στιγμές αργότερα, ο 43χρονος πήγε στην κουζίνα και η 46χρονη, μαζί με την ανήλικη κόρη της, βρήκε ευκαιρία να φύγει από το σπίτι και να καλέσει την αστυνομία. Σε ελάχιστα λεπτά, ο 43χρονος είχε συλληφθεί για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής, «τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου», περνώντας το βράδυ στο κρατητήριο.

Διαζύγιο και φυλακή

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε τη Δευτέρα (08.09.2025) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου και ισχυρίστηκε πως νευρίασε «χωρίς λόγο», ενώ αρνήθηκε πως απείλησε ότι θα τη σκοτώσει ή ότι προχώρησε στη χαρακτηριστική απειλητική κίνηση.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι σκοπεύει να πάρει διαζύγιο γιατί «δεν τα βρίσκουν» και δεν τον πειράζει να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα καθώς ούτως ή άλλως, όπως ισχυρίζεται, δεν πρόκειται να την ενοχλήσει.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, από τα οποία θα εκτίσει τους 3 μήνες και θα ανασταλούν οι υπόλοιποι, με την έφεση να μη διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

Ως παρεπόμενες ποινές, διατάχθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και η οποιαδήποτε επικοινωνία, με όποιο τρόπο, με εκείνη.