Βόλος: Ένοχος μαιευτήρας για υπόθεση με βρέφος που τελικά γεννήθηκε νεκρό

Το βρέφος πέθανε πριν προλάβει να δει το φως της ζωής, κατά τη διάρκεια της γέννας, λόγω υποξίας, στο νοσοκομείο του Βόλου, στις 21/8/21. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από τρεις συνεδριάσεις, έκρινε ένοχο τον μαιευτήρα– γυναικολόγο του Νοσοκομείου Βόλου.

Ο μαιευτήρας στο Βόλο, κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της βλάβης εμβρύου με αποτέλεσμα τον ενδομήτριο θάνατό του.

Η 27χρονη τότε γυναίκα θα γινόταν μητέρα για τρίτη φορά. Σύμφωνα με το gegonota.news, μπήκε στην Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021. Στις 12:30 το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν καλά στην υγεία του. Όμως, στον επανέλεγχο ο γιατρός δεν το άκουγε. Η γυναίκα τελικά, γέννησε στις 21:00 μμ με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους αλλά και το βρέφος γεννήθηκε νεκρό.

Η ίδια υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να σωθεί το βρέφος.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, θεωρώντας ότι ο γιατρός είχε υποχρέωση να έχει συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, που στηριζόταν στις γνωματεύσεις όλων των πραγματογνωμόνων – καθηγητών Πανεπιστημίου, ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, καθόσον δεν είχε αρχίσει ο τοκετός, αλλά οι ωδίνες της

επιτόκου ήταν σε προκαταρκτικό και μη αξιολογούμενο στάδιο.

Αναγνωρίσθηκε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.