Βόλος: Ο 20χρονος που σκοτώθηκε διασκέδαζε με φίλους στην ταράτσα – Φοβήθηκαν, άρχισαν να τρέχουν και υποχώρησε το πλεξιγκλάς του φωταγωγού

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες του θανάτου ενός 20χρονου φοιτητή στον Βόλο, καθώς όπως όλα δείχνουν πρόκειται για ένα παιχνίδι νεαρών που είχε τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με το The Newspaper, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως το βράδυ της Δευτέρας τρεις νεαροί βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στον Βόλο και διασκέδαζαν. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι νεαροί πετούσαν αυγά σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Κάποια στιγμή εικάζεται ότι τα παιδιά άκουσαν μια δυνατή φωνή, που ενδεχομένως να θεώρησαν ότι άνηκε σε αστυνομικό.

Οι δύο από τους τρεις άρχισαν να τρέχουν, ενώ ο τρίτος προσπάθησε να κρυφτεί σε μια μικρότερη ταράτσα που υπήρχε στο σημείο, αλλά θα έπρεπε να πατήσει στο πλεξιγκλάς του φωταγωγού για να ανέβει εκεί.

Ο νεαρός πάτησε στο πλεξιγκάς, το οποίο έσπασε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να σκοτωθεί. Στην ταράτσα του κτηρίου βρέθηκαν τσόφλια αυγών.

Ο 20χρονος ήταν μοναχογιός της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία του Βόλου.