Βόλος: Πατριός μαχαίρωσε στον καρπό 18χρονο

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη (18/3/26) στο σπίτι που μένει η οικογένεια, στο Αλιβέρι, στο Βόλο.

Σύμφωνα με το gegonota.news όλα ξεκίνησαν με έναν καβγά. Κουβέντα στην κουβέντα, η κατάσταση ξέφυγε με τον 36χρονο να φέρεται να μαχαιρώνει τον 18χρονο στο δεξί χέρι του και συγκεκριμένα στον καρπό. Ο 18χρονος έφυγε γρήγορα από το σπίτι του στο Βόλο και κάλεσε το 112, που με την σειρά του ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου εντόπισαν τον νεαρό, τον μετέφεραν στο τμήμα και συνέλαβαν τον πατριό του για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε πάρα πολύ γιατί έχει πέσει ξανά θύμα βίας από τον πατριό του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 36χρονο για την βία που άσκησε σε βάρος του 18χρονου, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στην φυλακή.