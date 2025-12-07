Βόλος: Σκάφος του λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια – Ξεκινούν οι διαδικασίες απομάκρυνσής του

Σοβαρό ατύχημα, νωρίς το πρωί της Κυριακής (07.12.2025) στον Βόλο, όπου σκάφος του λιμενικού έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε βράχια, στο λιμάνι της πόλης.

Το ατύχημα έγινε στη είσοδο του λιμανιού στον Βόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ακριβώς έπεσε το σκάφος στον κυματοθραύστη στα Πευκάκια. Δεν έχει καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Στελέχη του λιμενικού προχώρησαν σε πρώτη εκτίμηση των ζημιών και στον σχεδιασμό της επιχείρησης απομάκρυνσης του σκάφους από το σημείο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Τα ακριβή αίτια παραμένουν -μέχρι στιγμής- άγνωστα. Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.