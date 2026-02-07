Βόλος: Το χαμένο κινητό πρόδωσε την μητέρα που κατηγορείται  για παιδική πορνογραφία με θύμα την κόρη της

Από το χαμένο κινητό τηλέφωνο της μητέρας άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στον Βόλο με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία του Βόλου για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψη της μητέρας ήταν αποτέλεσμα προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία, από την οποία προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των εορτών στην περιοχή των Παλαιών. Η συσκευή βρέθηκε από έναν πολίτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο δεν ήταν κλειδωμένο και, ερευνώντας το, εντόπισε εννέα φωτογραφίες της 7χρονης κόρης της γυναίκας σε γυμνές στάσεις. Ο πολίτης παρέδωσε αμέσως τη συσκευή στην αστυνομία, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν την Εισαγγελία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε, πραγματοποιήθηκε άρση του απορρήτου και την Τετάρτη (04.02.2026) οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στην σπίτι της 38χρονης. Εκεί κατασχέθηκε η νέα της τηλεφωνική συσκευή, στην οποία βρέθηκαν αποθηκευμένες οι ίδιες φωτογραφίες που υπήρχαν και στην παλιά.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία και την παρέπεμψε στον ανακριτή. Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη του υλικού, υποστηρίζοντας πως ενδεχομένως οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τη μεγαλύτερη κόρη της την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, ενώ η μεταφορά τους στη νέα συσκευή έγινε αυτόματα μέσω συγχρονισμού cloud.