Βόρεια Εύβοια: Φωτιά σε αγροτική έκταση με ελιές στα Κανατάδικα – Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι (28/08/2025) σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Κανατάδικα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με τοπικές πηγές, καίει ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr ένας πολίτης από την περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας με τραύμα στο πόδι .

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.