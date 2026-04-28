Βορίζια: «Εκρηκτικό» παραμένει το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών – Απείλησαν 11χρονο παιδί και συνελήφθησαν

Καταγγελία ότι το 11χρονο παιδί απειλήθηκε από γυναίκες της άλλης οικογένειας
Αστυνομικοί στα Βορίζια
Αστυνομικοί στα Βορίζια / Photo / Eurokinissi

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετοί μήνες από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, με τους δύο νεκρούς, όμως το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών που είχαν εμπλακεί στο αιματηρό επεισόδιο, συνεχίζει να είναι τεταμένο.

Η ατμόσφαιρα, αν και φαινομενικά έχει καταλαγιάσει το μίσος, παραμένει βαριά ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια, πέντε μήνες μετά το μακελειό που σόκαρε τοσο το Ηράκλειο όσο και το πανελλήνιο και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, το απόγευμα της Δευτέρας (27.04,2026) υπήρξε νέο επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο γυναικών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις αστυνομικές αρχές 33χρονη, μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο γιος της 11 ετών απειλήθηκε από μέλη της έτερης οικογένειας.

Μετά από αυτή την καταγγελία, η αστυνομία προχώρησε συνέλαβε δύο γυναίκες 20 και 24 ετών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, οι οποίες κατηγορούνται ότι απείλησαν τον ανήλικο, με τις γυναίκες σύμφωνα με πληροφορίες να αφήνονται ελεύθερες με εντολή Εισαγγελέα.


Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου 2025 έπεσαν νεκροί ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη μετά από έντονο καυγά μεταξύ μελών των δύο οικογενειών. Είχε προηγηθεί, το περασμένο βράδυ, η έκρηξη βόμβας στο σπίτι οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η κατάσταση βγήκε πολύ γρήγορα εκτός ελέγχου όπως και τα όπλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο θύματα αλλά και να τραυματιστούν και άλλα άτομα, ενώ το χωριό του Ηρακλείου μετατράπηκε σε σκηνή ταινίας φαρ ουέστ με χιλιάδες πυροβολισμούς.

Αν και τα μέτρα της ΕΛΑΣ είναι ακόμη αυστηρά, το κλίμα δεν λέει να ηρεμήσει και πολλές φορές η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες προκαλεί νέα επεισόδια, όπως εκείνο την Μεγάλη Παρασκευή την ώρα του Επιταφίου, που πυροδότησε την κατάσταση.

Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τις κινήσεις του 89χρονου – Είχε σχεδιάσει την επίθεσή του στον ΕΦΚΑ
Στο νέο βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ο 89χρονος άνδρας να περπατά στην οδό Ευρυσθέως ένα λεπτό μετά την έξοδό του από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό
Ο χρόνος στο μίνι μάρκετ 22
Δικαστικοί υπάλληλοι για την επίθεση στο Εφετείο: Διακοπή εργασιών την Τετάρτη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας – «Δεν είμαστε αναλώσιμοι»
Σφοδρές αντιδράσεις από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, που ζητούν άμεσα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια
Εφετείο, πυροβολισμοί
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκιάθο - Έγινε αισθητός στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής
Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι η δόνηση είχε διάρκεια και έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή - Ζημιές δεν έχουν αναφερθεί, αλλά κάποια αντικείμενα σε ήταν σε ορισμένα σπίτια έπεσαν
Σεισμός στην Σκιάθο – Έγινε αισθητός στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής 5
