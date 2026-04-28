Βορίζια: «Εκρηκτικό» παραμένει το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών – Απείλησαν 11χρονο παιδί και συνελήφθησαν

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετοί μήνες από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, με τους δύο νεκρούς, όμως το κλίμα μεταξύ των δύο οικογενειών που είχαν εμπλακεί στο αιματηρό επεισόδιο, συνεχίζει να είναι τεταμένο.

Η ατμόσφαιρα, αν και φαινομενικά έχει καταλαγιάσει το μίσος, παραμένει βαριά ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια, πέντε μήνες μετά το μακελειό που σόκαρε τοσο το Ηράκλειο όσο και το πανελλήνιο και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24 από την αστυνομία, το απόγευμα της Δευτέρας (27.04,2026) υπήρξε νέο επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο γυναικών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις αστυνομικές αρχές 33χρονη, μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ο γιος της 11 ετών απειλήθηκε από μέλη της έτερης οικογένειας.

Μετά από αυτή την καταγγελία, η αστυνομία προχώρησε συνέλαβε δύο γυναίκες 20 και 24 ετών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, οι οποίες κατηγορούνται ότι απείλησαν τον ανήλικο, με τις γυναίκες σύμφωνα με πληροφορίες να αφήνονται ελεύθερες με εντολή Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου 2025 έπεσαν νεκροί ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη μετά από έντονο καυγά μεταξύ μελών των δύο οικογενειών. Είχε προηγηθεί, το περασμένο βράδυ, η έκρηξη βόμβας στο σπίτι οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Η κατάσταση βγήκε πολύ γρήγορα εκτός ελέγχου όπως και τα όπλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο θύματα αλλά και να τραυματιστούν και άλλα άτομα, ενώ το χωριό του Ηρακλείου μετατράπηκε σε σκηνή ταινίας φαρ ουέστ με χιλιάδες πυροβολισμούς.

Αν και τα μέτρα της ΕΛΑΣ είναι ακόμη αυστηρά, το κλίμα δεν λέει να ηρεμήσει και πολλές φορές η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες προκαλεί νέα επεισόδια, όπως εκείνο την Μεγάλη Παρασκευή την ώρα του Επιταφίου, που πυροδότησε την κατάσταση.