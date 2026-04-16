Βορίζια: Το «εκρηκτικό» τετ α τετ την Μεγάλη Παρασκευή και οι προπηλακισμοί στην εκκλησία

Το φραστικό επεισόδιο την ώρα του Επιταφίου - Πετούσαν ακόμη και κεριά
Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 4,5 μήνες μετά το μακελειό που συγκλόνισε τα Βορίζια στο Ηράκλειο, όμως κατάσταση στο χωριό συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα τεταμένη ανάμεσα στις δύο οικογένειες που είχαν θύματα από το αιματοκύλισμα. Το αιματηρό περιστατικό, που κόστισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, φαίνεται να αφήσει βαθιά τραύματα στην τοπική κοινωνία.

Παρά το πέρασμα του χρόνου από το μακελειό στο χωριό του Ηράκλειου, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες ήταν φορτισμένες και συνεχίζουν να είναι. Συχνά σημειώνονται έντονες λογομαχίες και προπηλακισμοί, με αποτέλεσμα να γίνονται επανειλημμένες καταγγελίες στην Αστυνομία, ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις και να αποφευχθούν τα χειρότερα, αναφέρει το cretalive.gr.

Η ένταση κορυφώθηκε ξανά το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10.04.2026, μέσα στην εκκλησία του χωριού, λίγο πριν ξεκινήσει η περιφορά του Επιταφίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν καν ακουστεί το «γλυκύ μου έαρ», ξέσπασαν φραστικά επεισόδια που αναστάτωσαν τους πιστούς.

Η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε για λίγο, καθώς δεν έλειψαν και πιο έντονες αντιδράσεις, με κάποιους να πετούν ακόμη και τα κεριά που κρατούσαν, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα ενόψει της Ανάστασης, ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Ήδη στο χωριό υπάρχει συνεχής αστυνομική παρουσία όλο το 24ωρο, με περιπολικά να βρίσκονται στην περιοχή σε κάθε βάρδια, για να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, ένα τετ α τετ οδήγησε σε νέα ένταση τις δύο οικογένειες εκείνη τη φορά στο νεκροταφείο του χωριού.

