Βορίζια: Κλιμάκιο από την Αθήνα μεταβαίνει για έρευνες στο αυτοκίνητο που ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια Ηρακλείου ενάμιση μήνα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς που συνέβη το Σάββατο 01.11.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων αναμένεται να μεταβεί στο Ηράκλειο προκειμένου να «ξεσκονίσει» το 4χ4 του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο μαύρο 4χ4 που βλήθηκε περιμετρικά από πυρά διαφορετικών τύπων όπλων, ενώ νεκρή έπεσε και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Οι έρευνες στο αυτοκίνητο

Το μοιραίο 4χ4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Και οι δύο πλευρές, τόσο από την οικογένεια Καργάκη, όσο και από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, έχει υποβληθεί αίτημα εξερεύνησης του οχήματος από κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών, παρόντων των τεχνικών συμβούλων κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη με την οποία διατάσσει τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4χ4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ που θα μεταβεί για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρεθούν πολύτιμα ευρήματα μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι γνωστό πια ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή. Από τις βολίδες που έβγαλαν, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Ο κ. Τσιάμπας, για παράδειγμα, είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα. Θεωρούν πάντως βέβαιο ότι έχει βληθεί από καλάσνικοφ.

Στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού. Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί κατά το μακελειό των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80 (είναι μικρότερου διαμετρήματος), ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκανο κυνηγετικό όπλο, ακόμα και 38άρι περίστροφο.

Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν οι επίμαχοι κάλυκες που έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.

Γνώστες του αντικειμένου, με μεγάλη εμπειρία στα όπλα, θεωρούν πραγματικά εντυπωσιακό ότι χρησιμοποιήθηκε τόσο μεγάλη ποικιλία όπλων στο αιματοβαμμένο τετ-α-τετ με τους δύο νεκρούς και απορούν πώς δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα.