Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα που προκλήθηκε από σπασμένο αγωγό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τα νερά τρέχουν από τις 4 το μεσημέρι και από τη σοβαρή αυτή βλάβη υψώθηκε πίδακας νερού που έφτασε και τα 30 μέτρα! 
Σε ποτάμι με ορμητικά νερά έχει μετατραπεί, από το μεσημέρι της Τρίτης (16.09.2025), δρόμος στο Πανόραμα Βούλας, εξαιτίας ενός σπασμένου αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Στις αποκαλυπτικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής Live News από τον σπασμένο αγωγό στην οδό Σπερχιάδας στη Βούλα, οδηγός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε  σε τρύπα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα από την τεράστια διαρροή.

Όπως μετέφερε η ρεπόρτερ της εκπομπής, τα νερά τρέχουν από τις 4 το μεσημέρι και από τη σοβαρή αυτή βλάβη υψώθηκε πίδακας νερού που έφτασε και τα 30 μέτρα! 

Όπως φαίνεται από τα πλάνα του MEGA, έχει σπάσει αγωγός νερού από το μεσημέρι όπως λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν είχε μεριμνήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά υπήρχε μόνο μία ρωγμή στο οδόστρωμα ενώ στις 4 εξερράγη ο αγωγός.

Συνεργείο της ΕΥΔΑΠ επιχειρούσε στο σημείο προκειμένου να «τιθασεύσει» τον χείμαρρο. 

