Βούλα: Συνελήφθη 40χρονος Σέρβος – μέλος εγκληματικής οργάνωσης για συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Στη σύλληψη ενός 40χρονου – μέλους εγκληματικής οργάνωσης στη Βούλα, με καταγωγή από τη Σερβία, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος που συνελήφθη στην περιοχή της Βούλας κατηγορείται ότι ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης από τις αρχές του 2019 έως και τα τέλη του 2022, συμμετείχε σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας μελών άλλων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου την περασμένη Πέμπτη (02.04.2026). Την ώρα που αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες, ο κατηγορούμενος επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό διαβατήριο.

Παράλληλα, για να παραπλανήσει τις αρχές και να δυσχεράνει τον εντοπισμό του άλλαζε διαρκώς διευθύνσεις κατοικίας.

Έπειτα από έρευνες, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.250 ευρώ, ενώ σήμερα Μεγάλη Τρίτη, οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 2-4-2026 στην περιοχή της Βούλας, 40χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, ο 40χρονος κατηγορείται ότι ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης από τις αρχές του 2019 έως και τα τέλη του 2022, συμμετείχε σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας μελών έτερων εγκληματικών οργανώσεων, δραστηριοποιούμενων στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών.

Σημειώνεται, ότι κατά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό διαβατήριο, ενώ προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του άλλαζε διαρκώς διευθύνσεις κατοικίας.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -3.250- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.