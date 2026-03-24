Βουλιαγμένη: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο δύτη – Νέα κατάδυση διάσωσης στο σημείο μηδέν

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, το θρίλερ με τον αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης παραμένει χωρίς τέλος, αφού οι έρευνες συνεχίζονται πυρετωδώς και σήμερα Τρίτη (24.03.2026).

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη ο οποίος βούτηξε μαζί με φίλο του για να εξερευνήσει το επικίνδυνο θαλάσσιο «πηγάδι» στο δεύτερο λιμανάκι στην Βουλιαγμένη, παραμένουν άκαρπες.

Σήμερα, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, μια νέα ομάδα δυτών επιχείρησε κατάδυση στο σημείο μηδέν, ελπίζοντας να εντοπίσει τον αγνοούμενο. Η ατμόσφαιρα στην ακτή ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς παρόντα στις προσπάθειες ήταν και μέλη της οικογένειας του 34χρονου, που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα κάθε κίνηση των αρχών, δίχως να χάνουν ελπίδα για τον εντοπισμό του δύτη.

Ωστόσο, η φύση του σημείου αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Περίπου στις 16:00, οι έρευνες σταμάτησαν εκ νέου χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η επικινδυνότητα και η περιορισμένη ορατότητα στις δαιδαλώδεις στοές καθιστούν κάθε κίνηση ριψοκίνδυνη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην περιβόητη «τρύπα», ένα θαλάσσιο πηγάδι σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων και διάμετρο μόλις 5 μέτρων και ένα δίκτυο από στενά περάσματα.

Το σημείο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως «τάφος», έχοντας κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο παρελθόν.

Ο 34χρονος, πιλότος και έμπειρος δύτης, φέρεται να παγιδεύτηκε την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιας εξερεύνησης. Ενώ ο συνάδελφός του κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει το Λιμενικό, ο ίδιος παρέμεινε εγκλωβισμένος στο εσωτερικό των στοών.

