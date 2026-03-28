Βουλιαγμένη: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Λίγο πριν τις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου (28.2.26) η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Eκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες έπεσαν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας και κατόρθωσαν να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ακόμη και για τους πιο έμπειρους. Εξαιτίας αυτών των ρευμάτων έχασε την ζωή του και ο 34χρονος.

Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές είχαν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ο συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια τυπική ανάσυρση, αλλά για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια, όπως και έγινε.

Επικεφαλής βατραχανθρώπων Λιμενικού: «Ανασύραμε τη σορό, ολοκληρώνοντας ένα δύσκολο έργο»

«Σήμερα, μετά από μία πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση την οποία εκτέλεσαν από κοινού η ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος και η ομάδα σπηλαιοδυτών, ανασύραμε τη σορό του δύτη τον οποίο όλες αυτές τις μέρες προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια. Ανασύραμε λοιπόν με επιτυχία, ολοκληρώνοντας ένα δύσκολο έργο το οποίο εμπεριείχε ρίσκο. Γι’ αυτό και μας πήρε τόσες μέρες, ώστε να κάνουμε την προετοιμασία την οποία έπρεπε για να κάνουμε την κατάδυση και την επιχείρηση των ανθρώπων των δικών μας, των ομάδων μας δηλαδή, καταδυτικώς όσο γίνεται πιο ασφαλή. Δόξα τω Θεώ η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Τα καταφέραμε, ανασύραμε τον δύτη και είναι πλέον στη διαδικασία ώστε να τον παραδώσουμε στους γονείς, οι οποίοι με πόνο περιμένουνε να πάρουνε το παιδί τους για να το χαιρετήσουνε όπως πρέπει», τόνισε σε δηλώσεις του ο αρχιπλοίαρχος και διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού, Ιωάννης Παπαζειφορόπουλος.

«Η επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό το πηγάδι κάτω έχει μεγάλους κινδύνους. Όταν φτάσεις στο κατώτατο σημείο του, που είναι γύρω στα 29 με 30 μέτρα, και τολμήσεις να μπεις σε κάποια σήραγγα την οποία έχει, αντιλαμβάνεσαι από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι η ταχύτητα των ρευμάτων είναι τόσο μεγάλη, που αν τολμήσεις να μπεις εκεί μέσα σχεδόν είναι αδύνατο να μπορέσεις να επιστρέψεις, εάν δεν έχεις αναμονές με χοντρά σχοινιά ώστε να μπορέσεις να τραβηχτείς πίσω ή να σε βοηθήσουν και έτεροι δύτες. Μόνος σου με πεδιλιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψεις», ανέφερε.

«Τα παιδιά δεν δυσκολεύτηκαν γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Γι’ αυτό πήραμε αυτές τις μέρες και αυτές τις βουτιές που κάναμε, για να κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία ώστε να μπορέσουν να ασφαλίσουν το κομμάτι της δικής τους ασφάλειας για την επιχείρηση. Γιατί δεν θέλαμε να κινδυνέψει κανένας από αυτούς που πήγαιναν να εκτελέσουν αυτό το έργο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο προσπαθήσαμε να έχουμε όσο γίνεται πιο safe», επισήμανε.

«Δεν νομίζω ότι απασχολεί το θέμα του αριθμού των ατόμων, είναι καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι. Ήταν μία ομάδα δυτών, αυτή η οποία έπρεπε από την ομάδα των βατραχανθρώπων, μία στο κομμάτι της ανάσυρσης και μία ομάδα από την ομάδα σπηλαιοδυτών, οι οποίοι δουλέψανε πάρα πολύ συντονισμένα. Και με την υποστήριξη της ομάδας διασωστών απ’ έξω, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, δούλεψαν τόσο ωραία και τόσο συντονισμένα. Γίνανε τις προηγούμενες ημέρες τα briefing και οι εργασίες οι οποίες έπρεπε να γίνουν στο πεδίο έτσι ώστε σήμερα εκτελέστηκε. Δεν σας κρύβω, είχαμε την αγωνία μας μέχρι να ολοκληρωθεί. Παρότι δηλαδή λέγαμε ότι έχουμε τηρήσει όλους τους κανόνες ασφαλείας, έχουμε κάνει τα πάντα, παρόλα αυτά είχαμε την αγωνία μας μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, να βγούνε τα παιδιά μας σώα και να φέρουνε πίσω και το παλικάρι να το δώσουνε στους γονείς του», κατέληξε.

«Από τη στιγμή που τους είπαμε ότι θα τον βγάλουμε, προσθέσαμε ένα ακόμα βάρος στους ώμους μας», δήλωσε ο Αντώνης Γράφος, ένας από τους δύτες που ανέσυραν τον αδικοχαμένο 34χρονο.

«Πήγαν όλοι βάσει προγραμματισμού, πήγαν όλα σωστά, η σορός βγήκε όπως έπρεπε να βγει και παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο», ανέφερε ο σπηλαιοδύτης Λευτέρης Κουταλάς.