ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Ελλάδα

Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ακόμη και για τους πιο έμπειρους
Επιχείρηση για τον εντοπισμό της σορού της 34χρονης στη Βουλιαγμένη
Επιχείρηση για τον εντοπισμό της σορού της 34χρονης στη Βουλιαγμένη
Βασίλης Σακουλέβας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, το πρωί του Σαββάτου (28.3.26).

Πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα πέσουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προσπαθώντας να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη καθώς στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα ακόμη και για τους πιο έμπειρους. Εξαιτίας αυτών των ρευμάτων έχασε την ζωή του και ο 34χρονος.

Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Επιχείρηση για τον εντοπισμό της σορού της 34χρονης στη Βουλιαγμένη
Επιχείρηση για τον εντοπισμό της σορού της 34χρονης στη Βουλιαγμένη

Η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια τυπική ανάσυρση, αλλά για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια.

Ελλάδα
