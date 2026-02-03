Ελλάδα

Βρέθηκαν στην Αλίαρτο τα δύο ανήλικα κορίτσια που είχαν εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό

Τα δύο μικρά κορίτσια αγνοούνταν από τις 3 το μεσημέρι της 2ας Φεβρουαρίου από τον Κορυδαλλό
περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI

Ανακούφιση σκορπά η είδηση της εύρεσης της Παναγιώτας Κατσάρη, 9 ετών και της πεντάχρονης Αθανασίας Καραχάλιου. Τα δύο ανήλικα κορίτσια που είχαν εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό, βρέθηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας, όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού», το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα δύο ανήλικα κορίτσια αγνοούνταν από τις 3 το μεσημέρι της 2ας Φεβρουαρίου από τον Κορυδαλλό.

H 9χρονη Παναγιώτα Κατσάρη και η Αθανασία Καραχάλιου, 5 ετών βρέθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Συγκεκριμένα οι ανήλικες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλιάρτου Βοιωτίας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην Παναγιώτα Κατσάρη και την Αθανασία Καραχάλιου και την οικογένειά τους για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
121
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo