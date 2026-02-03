Βρέθηκαν στην Αλίαρτο τα δύο ανήλικα κορίτσια που είχαν εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό

Ανακούφιση σκορπά η είδηση της εύρεσης της Παναγιώτας Κατσάρη, 9 ετών και της πεντάχρονης Αθανασίας Καραχάλιου. Τα δύο ανήλικα κορίτσια που είχαν εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό, βρέθηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας, όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού», το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα δύο ανήλικα κορίτσια αγνοούνταν από τις 3 το μεσημέρι της 2ας Φεβρουαρίου από τον Κορυδαλλό.

H 9χρονη Παναγιώτα Κατσάρη και η Αθανασία Καραχάλιου, 5 ετών βρέθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Συγκεκριμένα οι ανήλικες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλιάρτου Βοιωτίας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην Παναγιώτα Κατσάρη και την Αθανασία Καραχάλιου και την οικογένειά τους για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».