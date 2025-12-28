Βρέθηκε η 15χρονη Ελευθερία που είχε εξαφανιστεί στις 6 Οκτωβρίου – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια εξαφάνισης της Ελευθερίας Σ., τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από τις 6 Οκτωβρίου. Η 15χρονη βρέθηκε χθες (28.12.2025), όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της Ελευθερίας Σ., ότι η 15χρονη εντοπίστηκε σώα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελευθερία Σ., βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και είναι καλά στην υγεία της.

«”To Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην Ελευθερία Σ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελευθερία εξαφανίστηκε μέσα από νοσοκομείο στην περιοχή των Αμπελοκήπων στις 6 του περασμένου Οκτωβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει τότε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.