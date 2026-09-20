Βριλήσσια: «Ήθελε να τον χτυπήσει, είχαν αντιπαραθέσεις», λέει γνωστός των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

Σημαντικές διαστάσεις έχει πάρει το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού 14χρονου από συμμαθητή του στα Βριλήσσια με μαρτυρίες να φανερώνουν την τεταμένη σχέση που υπήρχε μεταξύ τους. Γνωστός και των δύο μίλησε στο newsit.gr, δίνοντας λεπτομέρειες για περιστατικά που είχαν προηγηθεί.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/9/2026), όταν 14χρονος φέρεται να χτύπησε άγρια με κλωτσιές και γροθιές τον συμμαθητή του στα Βριλήσσια, κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά τραύματα από τον ξυλοδαρμό του.

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Πλέον το θύμα νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και κινδυνεύει να το χάσει, με αποτέλεσμα οι γιατροί να δίνουν μάχη για να το σώσουν.

Ο γνωστός των δύο παιδιών μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει: «Τα παιδιά προσωπικά δεν τα γνωρίζουμε, απλά έχουμε κοινές παρέες μαζί τους. Εκείνη την ημέρα, από ό,τι έχουμε μάθει, τα παιδιά μεταξύ τους είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις και μετά αυτό που θέλανε να κάνουνε είναι ουσιαστικά το ένα παιδί να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί, επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους.

Είχαν βριστεί περίπου μία με δύο εβδομάδες πριν. Είναι συμμαθητές. Δεν είμαι σίγουρος αν είχε πέσει καμιά σφαλιάρα από το ένα παιδί στο άλλο, αλλά πιστεύω πως απλά έγινε βρίσιμο. Τον αρχικό λόγο δεν τον γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι επειδή βριζόντουσαν στην αρχή. Από το ένα παιδί πρέπει να έβρισε τη μητέρα του άλλου, οπότε νομίζω κάπως έτσι κλιμακώθηκε η κατάσταση.

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Προχθές το βράδυ, αυτό που έχω καταλάβει και μου έχουν πει είναι ότι το παιδί, αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση, είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα και αυτό που έγινε ουσιαστικά είναι να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει εκεί πέρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ένα παιδί έπρεπε να τον πάει σπίτι του κατευθείαν για να πάει νοσοκομείο.

Το μόνο που ξέρω είναι ότι το νεφρό του είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτά ξέρω. Ότι του βάραγε γροθιές εκεί που είναι το νεφρό και, για αρχή, μια μπουνιά στο μάτι».

Για τον άγριο ξυλοδαρμό οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου αλλά και της μητέρας του. Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.