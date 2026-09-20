Ο Κώστας Λαλιώτης άφησε λουλούδια στους τάφους των Παπανδρέου, Γεννηματά και Αλευρά πριν την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Σε μια συμβολική κίνηση λίγο πριν από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο Κώστας Λαλιώτης άφησε ένα λουλούδι στα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αναπαύονται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πριν από την έναρξη της πολιτικής κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο Κώστας Λαλιώτης έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Εκεί άφησε λουλούδια στους τάφους ανθρώπων που συνδέθηκαν με σημαντικές περιόδους της πολιτικής και δημόσιας ζωής της χώρας.

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Άφησε λουλούδια στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, συζύγου της Μαργαρίτας Παπανδρέου και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.