Ελλάδα

Ο Κώστας Λαλιώτης άφησε λουλούδια στους τάφους των Παπανδρέου, Γεννηματά και Αλευρά πριν την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Αρχικά άφησε λουλούδια στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, συζύγου της Μαργαρίτας Παπανδρέου και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ
Ο Κώστας Λαλιώτης
Ο Κώστας Λαλιώτης
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Σε μια συμβολική κίνηση λίγο πριν από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο Κώστας Λαλιώτης άφησε ένα λουλούδι στα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αναπαύονται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πριν από την έναρξη της πολιτικής κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο Κώστας Λαλιώτης έφτασε στο Α’ Νεκροταφείο κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Εκεί άφησε λουλούδια στους τάφους ανθρώπων που συνδέθηκαν με σημαντικές περιόδους της πολιτικής και δημόσιας ζωής της χώρας.

Άφησε λουλούδια στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, συζύγου της Μαργαρίτας Παπανδρέου και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια επισκέφτηκε τον τάφο του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά που βρίσκεται θαμμένη και η κόρη του, Φώφη Γεννηματά, που υπήρξε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, άφησε και λουλούδια στον τάφο του Κώστα Σημίτη.

Λουλούδια άφησε και στους τάφους του Γιάννη Αλευρά και του Ζιλ Ντασέν.

Η κίνησή του έγινε λίγο πριν από την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

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