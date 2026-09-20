Βριλήσσια: Σε σοβαρή κατάσταση ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του – Μάχη για να σωθεί το νεφρό του

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και σήμερα (20.09.2026) ο 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του στα Βριλήσσια.

Το σοκαριστικό επεισόδιο έγινε το βράδυ της Παρασκευής, όταν 14χρονος φέρεται να χτύπησε άγρια με κλωτσιές και γροθιές τον συμμαθητή του στα Βριλήσσια, κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο φέροντας σοβαρά τραύματα από τον ξυλοδαρμό του.

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Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και κινδυνεύει να το χάσει, με αποτέλεσμα οι γιατροί να δίνουν μάχη για να το σώσουν.

Για τον άγριο ξυλοδαρμό οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου αλλά και της μητέρας του.

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.