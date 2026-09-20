Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που είχε πάθει ανακοπή στο σχολείο του στο Πευκοχώρι

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο 17χρονος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση από τη Χαλκιδική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά την ανακοπή και βρισκόταν διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα. Εκεί οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν και ο ανήλικος κατέληξε το πρωί της Κυριακής (20/9/2026).

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Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (18/9/2026) στο σχολείο στη Χαλκιδική όταν ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε, ενώ κατά την πτώση του, φέρεται να χτύπησε και στο κεφάλι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο νεαρός έχει προβλήματα υγείας ενώ μετά το περιστατικό παρουσίασε εγκεφαλικό οίδημα και εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Ιπποκράτειο καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.