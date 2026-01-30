Wet Hankies Antibacterial Extra Safe: Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!

Χειμώνας σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες και περισσότερες ώρες σε κλειστούς θερμαινόμενους χώρους. Όσο cozy και αν μοιάζει εκ πρώτης αυτή η καθημερινότητα, ταυτόχρονα δημιουργεί τις «τέλειες συνθήκες» για τη μετάδοση ιών και βακτηρίων, αφού συχνά οι κλειστοί κοινόχρηστοι χώροι δεν εξαερίζονται επαρκώς. Έτσι, καθώς τα χέρια μας αποτελούν τον Νο1 φορέα μετάδοσής τους, αφού καθημερινά έρχονται σε επαφή με επιφάνειες γεμάτες μικρόβια, είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι ο αποτελεσματικός καθαρισμός τους με αντιβακτηριδιακά προϊόντα εμπιστοσύνης, αποκτά καθοριστική σημασία.

Επιλέγοντας την κατάλληλη αντιβακτηριδιακή προστασία!

Πώς θα επιλέξουμε ένα καλό αντιβακτηριδιακό προϊόν; Τι πρέπει να διαθέτει ένα αντιβακτηριδιακό προϊόν για να εξασφαλίζει σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία υψηλών απαιτήσεων; Κι εμείς, τι χρειάζεται να ξέρουμε προκειμένου να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα καλό αντιβακτηριδιακό προϊόν;

Τα συστατικά είναι σημαντικά, από μόνα τους όμως δεν αποτελούν απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός αντιβακτηριδιακού προϊόντος, καθώς στο περιβάλλον υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα μικροβίων και ιών διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική ανθεκτικότητα.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ενός αντιβακτηριδιακού προϊόντος είναι βέβαια η σύνθεση, κυρίως όμως είναι η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος βακτηρίων και ιών.

Συνεπώς, αυτό που κάνει ένα αντιβακτηριδιακό προϊόν να ξεχωρίζει είναι η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων και ιών, κατόπιν ελέγχων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Γι’ αυτό, όταν αναζητούμε την αποτελεσματικότητα σε ένα αντιβακτηριδιακό προϊόν είναι σημαντικό να αναζητούμε τα ΕΝ για τα οποία έχει ελεγχθεί και τα βακτήρια ή τους ιούς ενάντια στα οποία έχει αποδείξει αποτελεσματικότητα.

Wet Hankies Antibacterial Extra Safe… η Νο1 αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!

Τα υγρά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial, αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη Νο1 επιλογή στην αντιβακτηριδιακή προστασία, καθώς ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους πρωτοποριακά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδικά πλεονεκτήματα:

Τα Wet Hankies Extra Safe είναι τα 1α αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών στην Ελλάδα με επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στον κορωνοϊό SARS-CoV2 (βάσει ΕΝ 14476). Έτσι, εξασφαλίζουν τη σίγουρη προστασία υψηλών απαιτήσεων που έχουμε ανάγκη τον χειμώνα.

Tα αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial Extra Safe διαθέτουν μία ειδικά μελετημένη σύνθεση που περιέχει ισχυρό ποσοστό οινοπνεύματος και επιπλέον απολυμαντικό παράγοντα, εξουδετερώνοντας έως και το 99,9% των βακτηρίων, καθώς και τους ιούς της γρίπης Η1Ν1, Η3Ν2. Η αποτελεσματικότητά τους είναι ελεγμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN1650, EN1276, EN1500 και ΕΝ14476. Επιπλέον είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.

και επιπλέον απολυμαντικό παράγοντα, Η αποτελεσματικότητά τους είναι ελεγμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN1650, EN1276, EN1500 και ΕΝ14476. Επιπλέον είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Τα Wet Hankies Antibacterial ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους καινοτομίες και μοναδικά προϊοντικά χαρακτηριστικά, τόσο από πλευράς τύπων προϊόντων όσο και από πλευράς μεγεθών (είναι η μόνη μάρκα στην Ελλάδα που διαθέτει στην γκάμα της XL αντιβακτηριδιακά μαντήλια). Έτσι, εξασφαλίζουν σίγουρη και αποτελεσματική προστασία που καλύπτει κάθε ανάγκη και κάθε επιθυμία.

Είναι κατάλληλα για ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό θα θυμόμαστε ότι…

Η σχολαστική υγιεινή των χεριών αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς μικροβίων και ιών, και πως κάθε φορά που την εφαρμόζουμε προστατεύουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας.