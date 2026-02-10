Ελλάδα

Χαλάνδρι: Καθηγήτρια ΕΠΑΛ «βάζει τα παιδιά να σκάβουν αυλάκια για να τους σβήσει απουσίες»

«Το ζήτημα είναι ότι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν τους σβήνει τις απουσίες», δήλωσε μητέρα μαθητή
Ακόμα ένα ακραίο περιστατικό συνέβη στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, σχολείο όπου τον περασμένο Δεκέμβριο καθηγήτρια έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη, στην προσπάθειά του να κόψει αλυσίδα για να σταματήσει μια κατάληψη.

Το συγκεκριμένο σχολείο στο Χαλάνδρι βρίσκεται και πάλι υπό κατάληψη καθώς όπως υποστηρίζουν μαθητές, η καθηγήτριά τούς, η οποία είναι και διευθύντρια, αναγκάζει να κάνουν δουλειές για να τους σβήνει απουσίες. Εκείνη μάλιστα πολλές φορές δεν τηρεί την υπόσχεσή της παρότι οι μαθητές κάνουν τις δουλειές.

Σύμφωνα με όσα είπαν μητέρες παιδιών στο Mega «η διευθύντρια συνεχίζει στο σχολείο παρά το περιστατικό στις 15 Δεκεμβρίου κι εκτός αυτού, στις 12 Ιανουαρίου 2026, που είχαμε συνάντηση μαζί της, ενημερωθήκαμε και για την ‘κοινωνική εργασία’ που βάζει στα παιδιά.

Χωρίς να έχει λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς. Το ζήτημα είναι ότι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν τους σβήνει τις απουσίες. Τα παιδιά πάνε και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και εκείνη λέει: “Δεν το κάνω”».

Συγκεκριμένα «η διευθύντρια βάζει τα παιδιά να σκάβουν αυλάκια στην αυλή, για να τους σβήσει απουσίες», είπε η μητέρα των παιδιών.

