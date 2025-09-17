Ελλάδα

Χαλάνδρι: Χειροπέδες σε 25χρονο για παιδική πορνογραφία – Απειλούσε ανήλικες για να του δώσουν γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

Απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες, απειλώντας τα ότι θα δημοσίευε τις φωτογραφίες τους ή θα τις προωθούσε σε άλλα άτομα
Τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου
Τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου / astynomia.gr

Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου έπεσε ένας 25χρονος που αποσπούσε ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες από ανήλικες και στη συνέχεια τις απειλούσε ότι θα τα δημοσιεύσει σε περίπτωση που δεν του έστελναν επιπλέον υλικό που ήθελε.

Συγκεκριμένα, ο δράστης, μέσω λογαριασμών στα social media, συνομιλούσε με ανήλικα κορίτσια, σε πολλές περιπτώσεις και κάτω των 15 ετών και αφού αποκτούσε την εμπιστοσύνη τους, ζητούσε να του στείλουν ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία αποθήκευε συστηματικά στο κινητό του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες, απειλώντας τα ότι θα δημοσίευε τις φωτογραφίες τους ή θα τις προωθούσε σε άλλα άτομα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου και προκειμένου εντοπιστεί και συλληφθεί άμεσα ο δράστης, έγιναν, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών ιχνών των λογαριασμών που διατηρούσε ο δράστης, με αποτέλεσμα την ταυτοποίησή και σύλληψή του.

Από την εξακρίβωση της διεύθυνσης κατοικίας του δράστη, μέσω συσχέτισης των ηλεκτρονικών ιχνών που παρασχέθηκαν από την αρμόδια εταιρεία και επιπλέον στοιχεία, αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε Χαλανδρίου μετέβησαν στις 17:15 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του και εντόπισαν έξω από αυτό τον δράστη.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρία κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας, αεροβόλο πιστόλι, δύο μαχαίρια και μια σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

