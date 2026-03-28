Χαλκίδα: Άγνωστοι έριξαν μολότοφ μέσα σε κατάστημα εστίασης – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, προσπαθώντας να εντοπίσει τους δράστες και τα κίνητρά τους
Μία πολύ επικίνδυνη επίθεση έκαναν άγνωστοι σε κατάστημα της Χαλκίδας τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Μαρτίου αφού επιτέθηκαν σε αυτό ρίχνοντας μολότοφ.

Σύμφωνα με το enima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:40 στη Χαλκίδα, όταν οι δράστες, πιθανόν μέσα από αυτοκίνητο, πέταξαν τη μολότοφ στο κατάστημα και εξαφανίστηκαν με μεγάλη ταχύτητα.

Ευτυχώς, οι ιδιοκτήτες του καταστήματος πρόλαβαν και έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, με αποτέλεσμα να μην επεκταθεί στο υπόλοιπο χώρο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, προσπαθώντας να εντοπίσει τους δράστες και τα κίνητρά τους.

