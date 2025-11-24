Ελλάδα

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο – Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Μπροστά στο σοκαριστικό τροχαίο ο 10χρονος γιος της - Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025) έξω από δημοτικό σχολείο στη Χαλκίδα, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα ενώ περπατούσε με τον 10χρονο γιο της.

Το τροχαίο έγινε έξω από το 22ο Δημοτικό Χαλκίδας τη στιγμή που η μητέρα πήγαινε να αφήσει τον γιο της στο σχολείο για τα μαθήματά του. Τότε αυτοκίνητο την χτύπησε, την παρέσυρε και την πέταξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Τόσο ο οδηγός όσο και περαστικοί σταμάτησαν να βοηθήσουν την γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί.

Στο σημείο βρέθηκε τυχαία και ορθοπεδικός γιατρός που της έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

«Περνούσα όπως κάθε ημέρα από το σημείο όταν είδα την γυναίκα κάτω. Την έβλεπα συχνά να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο περπατώντας πάντα στην άκρη του δρόμου. Έσπευσα αμέσως και διαπίστωσα ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά ήταν σταθερή. Την κρατούσα ήρεμη για να μην πανικοβληθεί μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας», τόνισε ο ορθοπεδικός στο eviaonline.gr.

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το σοβαρό τροχαίο, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
188
146
89
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αναστάτωση και στο νέο σχολείο όπου μεταφέρθηκε η δασκάλα από το Λουτράκι μετά την καταγγελία για τον 6χρονο
«Ανησυχούμε και περιμένουμε, δεν είναι ευχάριστο για τη σχολική κοινότητα αλλά δεν μαζεύουμε υπογραφές», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου
Δασκάλα 8
Κακοκαιρία τύπου «Π» έρχεται τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, χιόνια και μποφόρ - Καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή
Δυτικά, βόρεια, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα στο επίκεντρο των φαινομένων - «Θα πέσουν 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα», προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo