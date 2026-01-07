Ελλάδα

Χαλκίδα: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Μου τον φάγανε, βρήκα στοιχεία στο τάμπλετ του, ήταν θύμα bullying»

Η μητέρα του 15χρονου παρέδωσε το τάμπλετ στις αρχές για περαιτέρω έρευνα, ενώ ο πατέρας του, αποκάλυψε ότι λίγες ώρες πριν αυτοκτονήσει το παιδί του, είχε μια ύποπτη συνομιλία στο διαδίκτυο, στα αγγλικά
Χαλκίδα

Λεκτικό και σωματικό bullying καθώς και απειλές φαίνεται να οδήγησαν τον 15χρονο στην αυτοκτονία, αφού ο ίδιος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του πηδώντας από την Υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ανήλικου, ο οποίος πήρε το πατίνι του και έφυγε από το σπίτι του στις 5 Ιανουαρίου, έχοντας μαζί το κινητό του τηλέφωνο και τελικά έπεσε από την ψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, στην Εύβοια. Σύμφωνα με την μητέρα του, ο 15χρονος ήταν εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ δεχόταν συστηματικό bullying από τους συμμαθητές του.

«Το παιδί μου ήταν εθισμένο στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε. Δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», τόνισε η μητέρα του παιδιού μιλώντας στο Star.

Και πρόσθεσε: «Την μέρα που εξαφανίστηκε είπε “μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε”». Το παιδί αφού εντοπίστηκε νεκρό από τις αρχές, θεωρήθηκε ότι ήταν ασυνόδευτο προσφυγόπουλο ή περίπτωση αγνοούμενου από την Αθήνα. Ωστόσο, έπειτα από έρευνα διαπίστωσαν ότι τίποτα από τα δύο δεν ίσχυαν. Τελικά οι γονείς του τον αναζήτησαν μια μέρα μετά, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με την σκληρή αλήθεια.

Η μητέρα του, όπως αποκάλυψε, άνοιξε το τάμπλετ που είχε στην κατοχή του το παιδί και βρήκα απειλητικά μηνύματα αλλά και βίντεο από περιπτώσεις ξυλοδαρμού του 15χρονου.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ο ανήλικος φαίνεται αρχικά να αμύνεται, και στη συνέχεια δύο άλλοι ανήλικοι να του κάνουν κεφαλοκλείδωμα, να τον ρίχνουν στο έδαφος και να τον κλωτσάνε.

Η μητέρα του 15χρονου παρέδωσε το τάμπλετ στις αρχές για περαιτέρω έρευνα. Από την πλευρά του ο πατέρας του, αποκάλυψε ότι λίγες ώρες πριν αυτοκτονήσει το παιδί του, είχε μια ύποπτη συνομιλία στο διαδίκτυο, στα αγγλικά.

«Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδια με ξένα παιδιά», τόνισε ο πατέρας του 15χρονου.

