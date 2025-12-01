Χαλκίδα: Συγκλονίζει μητέρα που δώρισε τα όργανα του γιου της – «Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος»

Μαρτυρίες ανθρώπων που σώθηκαν από τη μεταμόσχευση οργάνων, καθώς και μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής μητέρας από τη Χαλκίδα που έχασε τον γιο της και δόθηκαν σε άλλους ανθρώπους τα συμπαγή όργανά του, περιλάμβανε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Εύβοιας με θέμα «Δωρεά Οργάνων και Μυελού των Οστών».

Στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία του επιστημονικού προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εμπειρίες ληπτών και γνώσεις γιατρών, η μητέρα από τη Χαλκίδα άνοιξε την καρδιά της, και περιέγραψε πως παρά τον πόνο από την απώλεια του γιου της, αποφάσισε να χαρίσει τα όργανά του για να μπορέσουν να ζήσουν κι άλλοι άνθρωποι.

«Η ζωή είναι χαρά και ο Αργύρης θέλησε να δώσει χαρά σε άλλους συνανθρώπους μας. Ξέρω ότι μας βλέπει και μας προστατεύει και μας καμαρώνει γιατί προσφέραμε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αυτό που είχε στην ψυχή του. Ο Αργύρης μου είχε μόνο αγάπη. Εάν μπορούσε να μας μιλήσει αυτό θα ήθελε και ο ίδιος.

Από τη στιγμή που η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη, βλάβη του εγκεφάλου με απώλεια όλων των λειτουργιών του εγκεφαλικού στελέχους λόγω του ατυχήματος, 12 Μαΐου, δηλαδή πριν 6 μήνες ακριβώς, για εμάς όλο αυτό ήταν πολύ δύσκολο.

Το σώμα του, ο οργανισμός του νέος και υγιής, η απόφασή μας δύσκολη, όμως τον αφήσαμε να πάει δίπλα στον Θεό και να αφήσει σε εμάς και σε ανθρώπους που ήταν σε ανάγκη, λίγη από την αγάπη που είχε μέσα του», λέει και συγκλονίζει.

«Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με κάποιον από τους λήπτες. Η χαρά μας μεγάλη όταν λάβαμε την επιστολή από τον λήπτη καρδιάς, τον κύριο Στάθη και μας ευχαριστούσε για το δώρο ζωής που του χαρίσαμε μέσω του Αργύρη. Χαρά διπλή, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ζουν και μαζί με αυτούς θα ζει και ο Αργύρης μου», εξομολογείται η μητέρα.