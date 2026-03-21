Ελλάδα

Χαλκίδα: Τροχαίο με δύο τραυματίες, βίντεο από το σημείο

Το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή
Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στη Χαλκίδα αργά το απόγευμα του Σαββάτου (21.03.2026). Ένας άνδρας και μία γυναίκα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή, στην περιοχή της Έξω Παναγίτσας στη Χαλκίδα.

Η σύγκρουση έγινε κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο οδηγός της μηχανής παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε και δύναμη της αστυνομίας.

 

Τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Τροχαία Χαλκίδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε πολύωρο μπλόκο στο λιμάνι της Λέσβου - Αντιδράσεις για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων, αλλά και με την απουσία οργανωμένης εναλλακτικής για τη διάθεση της παραγωγής
Διαμαρτυρία πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου στη πόλη της Μυτιλήνης. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβιβαστούν στο καράβι για Πειραιά, καθώς και 1000 περίπου τουρίστες από Τουρκία
74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ - Σε εξέλιξη οι αυτοψίες
Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 έλεγχοι σε κατοικίες των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών, με 154 κτίρια να χαρακτηρίζονται «πράσινα», 122 «κίτρινα»
Seismograph for earthquake detection or lie detector is drawing chart. 3D rendered illustration.
Newsit logo
Newsit logo