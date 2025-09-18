Ελλάδα

Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Ο κρατούμενος απέδρασε κατά τη διάρκεια εργασιών
Παράθυρο φυλακής
Εικόνα αρχείου / ΑΠΕ

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, μετά από απόδραση κρατουμένου.

Ο δραπέτης κατάφερε να το σκάσει από τις φυλακές Κασσάνδρας και οι αρχές της Χαλκιδικής εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο κρατούμενος, βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει από τις φυλακές, περίπου στις 11 το πρωί της Πέμπτης 18.09.2025, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Πρόκειται για έναν 27χρονο, υπήκοο Αλβανίας με τους αστυνομικούς να έχουν στήσει μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή, ελέγχοντας οχήματα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

