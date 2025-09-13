Χαλκιδική: Εξαφάνιση 13χρονου και 10χρονου στον Πολύγυρο – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η εξαφάνιση του Αλί (επ.) Σαμί (ον.), 13 ετών και του Σαϊέντ (επ.) Αζούζ (ον.), 10 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, έγινε χθες το μεσημέρι, Παρασκευή (12/9/2025) από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, καθώς η ζωή τους μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Χαμόγελο του Παιδιού» οι δύο ανήλικοι που διέμεναν στη Χαλκιδική έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Σαϊέντ (επ.) Αζούζ (ον.), έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι φούτερ, μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές λεπτομέρειες.

Ο Αλί (επ.) Σαμί (ον.) έχει ύψος 1,45 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη ζακέτα, άσπρο σόρτς και γκρι αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.