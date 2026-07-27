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Ηλιούπολη: Αγοράκι 2,5 ετών κλειδώθηκε ολομόναχο μέσα σε αυτοκίνητο – Αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και το έσωσαν

Η μητέρα του παιδιού άφησε τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το όχημα να κλειδώσει αυτόματα και το παιδί να μείνει εγκλωβισμένο για σχεδόν 20 λεπτά
iStock
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα (27.07.2026) στην Ηλιούπολη, όπου ένα παιδί μόλις 2,5 ετών εγκλωβίστηκε μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του tanea.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αθηνοδώρου στην Ηλιούπολη, όπου η μητέρα του παιδιού βγήκε από το όχημα, αφήνοντας – χωρίς να το αντιληφθεί – τα κλειδιά στο εσωτερικό. Μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο φέρεται να κλείδωσε αυτόματα, με το μικρό αγοράκι να παραμένει εγκλωβισμένο.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ηλιούπολης, η οποία έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του παιδιού και συγκεκριμένα για θερμοπληξία.

Το αγοράκι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο για περίπου 20 λεπτά, ήταν έντονα ιδρωμένο, έκλαιγε συνεχώς και παρουσίαζε εικόνα που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους αστυνομικούς. Η μητέρα του παρακαλούσε τις αρχές να κάνουν ό,τι ήταν δυνατό για να βγάλουν έξω από το όχημα το παιδί της.

Λόγω άμεσου κινδύνου, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να σπάσουν το τζάμι της πόρτας του οδηγού, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τους αστυνομικούς να απεγκλωβίζουν με ασφάλεια το παιδί που καθόταν στο ειδικό καρεκλάκι για μωρά στα πίσω καθίσματα.

Σύμφωνα με tanea.gr, το αγοράκι ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του.

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