Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – Έντεκα πυροσβέστες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09.2025) κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας στην Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

