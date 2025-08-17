Χαλκιδική: Σύλληψη ατόμου για εμπρησμό στον Πολύγυρο

Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό προχώρησαν χθες, Σάββατο (16/8/2025), ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Η σύλληψη για εμπρησμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε για την φωτιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Η Πυροσβεστική κι η αστυνομία έχει προβεί σε αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες στην προσπάθεια μείωσης των καταστροφικών πυρκαγιών που κατακλύζουν την χώρα.