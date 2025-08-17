Ελλάδα

Χαλκιδική: Σύλληψη ατόμου για εμπρησμό στον Πολύγυρο

Η φωτιά είχε προσκληθεί σε χαμηλή βλάστηση
Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό προχώρησαν χθες, Σάββατο (16/8/2025), ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Η σύλληψη για εμπρησμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε για την φωτιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

Η Πυροσβεστική κι η αστυνομία έχει προβεί σε αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες στην προσπάθεια μείωσης των καταστροφικών πυρκαγιών που κατακλύζουν την χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo